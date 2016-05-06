Минута молчания и цветы к обелискам: в Гродненской области проходят автопробеги по местам боевой славы

Новости Беларуси. В Гродненской области стартовал масштабный автопробег по местам боевой славы, приуроченный к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной. Только в Лидском районе, чтобы охватить все воинские захоронения и памятные знаки, было разработано сразу четыре маршрута. В каждом населенном пункте, где останавливалась колонна, участников автопробега встречали представители местной власти и жители.

Погибших в годы войны односельчан и бойцов красной армии почтили минутой молчания. К подножью обелисков возлагались цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К сожалению, в 2016 году в автопробеге не смогли принять участие непосредственно ветераны Великой Отечественной. Однако истории о той страшной трагедии сельчане помнят по рассказам отцов и дедов.

Зоя Борисевич, жительница деревни Ходоровцы Лидского района:

Мой отец в 18 лет в 1944 году ушел на фронт. Участвовали в освобождении Беларуси. Отец был и в Берлине, освобождал европейские страны. Когда шли какие-то фильмы, он не мог ничего рассказывать, а только плакал. И мы, дети, о войне ничего не слышали, но понимали, чувствовали как это страшно.

Светлана Бабошенкова, координатор автопробега «По местам боевой славы»:

Основная цель проведения данного мероприятия – это в первую очередь показать подрастающему поколению, что никоим образом нельзя забывать то, что было прошедшей войной. И наша задача – сохранить то, что мы сегодня имеем. Молодежи хотелось бы в первую очередь продемонстрировать, что они в ответе за будущее нашей страны.