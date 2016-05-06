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В связи с проведением праздничных мероприятий 9 Мая в Минске будет ограничено движение транспорта

06 мая 2016 07:34
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Новости Беларуси. В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Великой Победе, 9 мая в Минске будет ограничено движение транспорта. Так, с половины седьмого утра до окончания мероприятий для автомобилистов будет перекрыт проспект Независимости от улицы Ленина до улицы Сурганова.

С 7.00 в объезд этого участка пойдет и общественный транспорт. А с пяти вечера и до поздней ночи проспект Независимости будет закрыт от Ленина до Козлова. Кроме того, с 7 до 9 мая в центре города во многих местах будет запрещена парковка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Транспорт Минска

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