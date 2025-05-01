Песня, ставшая молитвой. Как появились «Журавли» Марка Бернеса

Песня, ставшая молитвой, по-настоящему трогательная и пронзительная. Ее знают и поют уже более полувека, причем не только на русском языке и на постсоветском пространстве. Существует несколько версий ее возникновения.

Анастасия Москвина, солистка Большого театра Беларуси, народная артистка Беларуси:

Это трагическая история семьи из Осетии, в которой в Великую Отечественную войну семеро сыновей ушли на фронт и не вернулись. И журавли – это символ погибших детей, погибших солдат во время Великой Отечественной войны.