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Песня, ставшая молитвой. Как появились «Журавли» Марка Бернеса

01 мая 2025 12:29
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Песня, ставшая молитвой. Как появились «Журавли» Марка Бернеса-1

Песня, ставшая молитвой, по-настоящему трогательная и пронзительная. Ее знают и поют уже более полувека, причем не только на русском языке и на постсоветском пространстве. Существует несколько версий ее возникновения.

Песня, ставшая молитвой. Как появились «Журавли» Марка Бернеса-3

Анастасия Москвина, солистка Большого театра Беларуси, народная артистка Беларуси:
Это трагическая история семьи из Осетии, в которой в Великую Отечественную войну семеро сыновей ушли на фронт и не вернулись. И журавли – это символ погибших детей, погибших солдат во время Великой Отечественной войны.

Песня, ставшая молитвой. Как появились «Журавли» Марка Бернеса-5

В память об осетинской семье Газдановых в селении Дзуарикау в 1963 году возвели памятник в виде скорбящей матери и семи улетающих журавлей. Однажды его посетил Расул Гамзатов. Эта история и место вдохновили его на написание строк.

Но есть и другая версия. Подробнее в видео.

# Великая Отечественная война # Военно-патриотическая песня # Музыка

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