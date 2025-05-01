Участвовал в Висло-Одерской наступательной операции. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Желтко Николай Филиппович родился 7 августа 1912 года в деревне Цинцевичи Вилейского района Минской области. Ушел на фронт. Служил в пехоте. Прошел с боями в Польше, Германии и вернулся домой.

После войны его здоровье резко ухудшилось, на это были причины. Были случаи, когда бойцы, находясь на задании в поле без всякого укрытия, должны были лежать неподвижно. Шел дождь, а потом мороз. Спина и шея покрывались коркой льда, а двигаться нельзя.

На фронте в окопах во время свободной минутки люди писали письма. Я помню «треугольники», мама их хранила. Многие солдаты были неграмотными, отец мог их выручить, написать письмо под диктовку.

Младший брат моего отца Желтко Иван работал на железной дороге и был связан с партизанами. Его искали и пришли к нам в дом. Дедушку Филиппа арестовали и увели, сказав: «Пусть придет Иван, тогда мы его отца отпустим». Бабушку Христину расстреляли в доме. Мама была в поле на работе. Жизнь моего двухлетнего старшего брата Ярослава спасла бабушка Елена, сестра дедушки, которая помогла по хозяйству. Когда она услышала, что немцы называют фамилию Желтко и подходят к нашему двору она попросила его спрятаться в дровах за сараем, сидеть тихо и не выходить, чтобы не случилось.

Ребенка не заметили, и он остался жив. Бабушка Елена носила фамилию по мужу и опасаясь за свою жизнь, передавая передачу для брата в комендатуре сказала, что она помощница. Передачу приняли и сказали, пусть придет Иван. Через несколько дней выяснилось, что дедушку Филиппа убили по дороге в Вилейку, ему разбили голову прикладами и бросили в кустах.