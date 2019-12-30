Этот документ гарантирует, что праздник пройдёт без вызова «скорой» или пожарных. Что нужно помнить, покупая пиротехнику

Десятки лет пиротехника остается обязательным атрибутом новогодней ночи, а заодно отдельной статьей семейных расходов. И если в течение года петарды и бенгальские огни пылятся на витринах, то в эти дни люди буквально сметают с полок весь взрывоопасный ассортимент. Анастасия Круглая, менеджер по продажам сети магазинов пиротехники:

Салюты – это не предмет первой необходимости, но когда люди приходят в магазин, они могут вспомнить, что им, действительно, не хватает огонька для праздника и нужно купить салют.

Сегодня огненные игрушки можно встретить на каждом шагу. Все эти товары приходят к нам из Китая и мало чем отличаются друг от друга. Разве что, качеством сборки. Отличить подделку по внешнему виду практически невозможно. Не стоит стесняться рассмотреть будущую покупку вдоль и поперек, а заодно потребовать сертификат соответствия.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Вы имеете право попросить документы, подтверждающие качество изделия. Обязательно должна быть инструкция на русском или белорусском языке. И все те требования, которые в ней прописаны, необходимо выполнять. Обращайте также внимание на дату изготовления и срок годности.

Евгений Шилов, корреспондент:

Вот так выглядит тот самый сертификат соответствия. Именно этот документ гарантирует, что праздник пройдет без вызова скорой или пожарных.

Ежегодно жертвами контрафактной пиротехники становятся десятки человек. Одни гонятся за дешевым ценником, другие в спешке покупают первый попавшийся товар. Чтобы не подпортить праздник, а заодно и здоровье, смотреть нужно не только на название яркой коробки, но и на условия ее хранения.

Татьяна Алехнович, продавец фейерверков:

Все пиротехнические изделия должны храниться в несгораемых шкафах. Все шкафы обшиты металлом и стеклом. И также должны закрываться на ключ, чтобы не было доступа у покупателей к пиротехническим изделиям.

Сегодня объявления можно увидеть и в магазинах, и в сети. Впрочем, белорусы не спешат выкладывать серьезные суммы за несколько ярких мгновений.