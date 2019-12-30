«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах

Новости Беларуси. В полном смысле слова погрузились в новогоднюю атмосферу столичные дайверы. Праздник встречали на глубине 7 метров со всеми атрибутами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дне установили елку, а сами подводные плаватели облачились в веселые карнавальные костюмы. Праздничные хороводы дополнили тосты с шампанским. Нашлось место и традиционным зимним забавам. С собой под воду аквалангисты захватили санки, лыжи и клюшки.

Ольга Назарова, инструктор по дайвингу: Это отдельная атмосфера, совершенно другой мир. Получился праздник. Люди живут одним, у них одно увлечение – это братья и сестры.

Юлия Игначкова, дайвер:

Это необычно, это круто! Эмоции… Это невесомость, это как в космосе встретить Новый год. Можно так сравнить.

Такой экстремальный формат праздника требует от дайверов мастерства. Тренируются любители подводного плавания круглый год. Зато погружение сравнивают с полетом в космос.