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«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах

30 декабря 2019 07:54
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Новости Беларуси. В полном смысле слова погрузились в новогоднюю атмосферу столичные дайверы. Праздник встречали на глубине 7 метров со всеми атрибутами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах-1

На дне установили елку, а сами подводные плаватели облачились в веселые карнавальные костюмы. Праздничные хороводы дополнили тосты с шампанским. Нашлось место и традиционным зимним забавам. С собой под воду аквалангисты захватили санки, лыжи и клюшки.

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах-4

Ольга Назарова, инструктор по дайвингу:
Это отдельная атмосфера, совершенно другой мир. Получился праздник. Люди живут одним, у них одно увлечение – это братья и сестры.

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах-7

Юлия Игначкова, дайвер:
Это необычно, это круто! Эмоции… Это невесомость, это как в космосе встретить Новый год. Можно так сравнить.

Такой экстремальный формат праздника требует от дайверов мастерства. Тренируются любители подводного плавания круглый год. Зато погружение сравнивают с полетом в космос.

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах-10

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах-12

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах-14

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах-16

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах-18

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах-20

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах-22

# Новый год # общество # Ольга Назарова # Юлия Игначкова # Фотофакт

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