«Спасибо, что я белорус, мама!» Девушка жила в Каире и Бельгии, но вернулась на Родину – и вот почему

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Ирина Малюк, магистрант БГЭУ:

Я с 13 лет училась в Каире при посольстве российском, а потом нужно было поступать и мы решили, что Родина зовет, и что я должна была приехать сюда. Мы поступили здесь, точнее я. Так сложились обстоятельства, что на два года мы опять уехали, но уже в Бельгию.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

А что там в Бельгии? Они сохраняют себя или нет?

Ирина Малюк:

Там я не поняла, что такое Бельгия, вообще, что такое Европа. Если честно, не могу сказать, что это было хорошее время в моей жизни. Мне там было очень тяжело, я была рада вернуться домой.

Евгений Пустовой:

А почему было тяжело? Денег не хватало или машины не те? Почему?