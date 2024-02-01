«Спасибо, что я белорус, мама!» Девушка жила в Каире и Бельгии, но вернулась на Родину – и вот почему

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Ирина Малюк, магистрант БГЭУ:
Я с 13 лет училась в Каире при посольстве российском, а потом нужно было поступать и мы решили, что Родина зовет, и что я должна была приехать сюда. Мы поступили здесь, точнее я. Так сложились обстоятельства, что на два года мы опять уехали, но уже в Бельгию.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
А что там в Бельгии? Они сохраняют себя или нет?
Ирина Малюк:
Там я не поняла, что такое Бельгия, вообще, что такое Европа. Если честно, не могу сказать, что это было хорошее время в моей жизни. Мне там было очень тяжело, я была рада вернуться домой.
Евгений Пустовой:
А почему было тяжело? Денег не хватало или машины не те? Почему?
Ирина Малюк:
Люди не те. Это были настолько холодные, неприветливые. Я считаю себя довольно дружелюбным человеком, и мне найти с кем-то контакт не составляет проблем, но за два года в Бельгии я не нашла себе ни единого друга. Это как так? Люди не те. Я так скучала по белорусам. И я так рада, что я теперь здесь. Как раз таки мы вернулись в 2020 году. Мы очень много говорим про этот год, но я бы очень хотела сказать, что этот год перевернул меня как личность, как человека. Я поняла, что я нужна здесь. Я хочу быть здесь, это мой долг. Это меня мотивирует. Спасибо, что я белорус, мама!
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