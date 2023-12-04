На дорогах будет скользко. ГАИ рекомендует отказаться от резких манёвров

Белгидромет предупреждает: сегодня, 4 декабря, на дорогах местами будет скользко. Это касается всех регионов страны, а значит, важно оставаться особо внимательными и автомобилистам, и пешеходам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атмосферный фронт с Балтийского моря несет в Беларусь влажный воздух. Сегодня будет облачно с прояснениями, на большей части территории пройдет небольшой снег. ГАИ при такой погоде рекомендует водителям избегать рискованного поведения на дорогах, отказаться от резких маневров.

Анна Банадык, официальный представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:

В сложных погодных условиях водителям важно выбирать сдержанный и аккуратный стиль вождения, учитывать, что даже внешне кажущаяся безопасной почищенная и обработанная проезжая часть требует времени и определенной интенсивности движения, чтобы противогололедные составы начали выполнять свои функции. На скользкой дороге важно не просто соблюдать скоростной режим, а выбирать наиболее безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости, увеличить дистанцию, не совершать резких маневров, обязательно пристегиваться ремнем безопасности, уделить повышенное внимание безопасной перевозке детей. Быть внимательными в разрывах лесополосы, на мостах и продуваемых участках трасс, где во время осадков возможно стремительное образование гололедицы.