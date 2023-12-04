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На дорогах будет скользко. ГАИ рекомендует отказаться от резких манёвров

04 декабря 2023 08:23
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Белгидромет предупреждает: сегодня, 4 декабря, на дорогах местами будет скользко. Это касается всех регионов страны, а значит, важно оставаться особо внимательными и автомобилистам, и пешеходам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дорогах будет скользко. ГАИ рекомендует отказаться от резких манёвров-1

Атмосферный фронт с Балтийского моря несет в Беларусь влажный воздух. Сегодня будет облачно с прояснениями, на большей части территории пройдет небольшой снег. ГАИ при такой погоде рекомендует водителям избегать рискованного поведения на дорогах, отказаться от резких маневров.

На дорогах будет скользко. ГАИ рекомендует отказаться от резких манёвров-4

Анна Банадык, официальный представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:
В сложных погодных условиях водителям важно выбирать сдержанный и аккуратный стиль вождения, учитывать, что даже внешне кажущаяся безопасной почищенная и обработанная проезжая часть требует времени и определенной интенсивности движения, чтобы противогололедные составы начали выполнять свои функции. На скользкой дороге важно не просто соблюдать скоростной режим, а выбирать наиболее безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости, увеличить дистанцию, не совершать резких маневров, обязательно пристегиваться ремнем безопасности, уделить повышенное внимание безопасной перевозке детей. Быть внимательными в разрывах лесополосы, на мостах и продуваемых участках трасс, где во время осадков возможно стремительное образование гололедицы.

На дорогах будет скользко. ГАИ рекомендует отказаться от резких манёвров-7

Если в пути понадобится помощь, достаточно сообщить об этом по телефону 102. Инспекторы окажут помощь всем участникам движения, которые попали в сложную ситуацию на дороге.

# Дорожное движение # общество # Анна Банадык # Фотофакт

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