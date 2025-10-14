День стандартизации отмечают в Беларуси

Рост экономики страны, национальная продовольственная безопасность, благосостояние людей. Это главные результаты деятельности сотрудников Госстандарта, которые сегодня, 14 октября, принимают поздравления с профессиональным праздником. Он совпал со 100-летним юбилеем этой сферы в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стандарты – равно высокое качество отечественной продукции. А это около 32 тысяч документов, регламентирующих все аспекты выпуска товаров в стране. Периодически этот пакет дополняется, что продиктовано развитием технологий и повышением качества жизни.

Только в 2025 году в планах разработать 326 стандартов. Коснутся они буквально всех сфер. Так, недавно в стране обновили профессиональные критерии в сфере дошкольного образования. А также требования к производству продуктов питания, пиломатериалов, переподготовке водителей. В ближайшей перспективе – стандартизация в области искусственного интеллекта. Продолжается работа по интеграции национальных белорусских и российских стандартов в общую союзную базу.