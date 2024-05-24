Спасатели Минской области сразились в соревнованиях по многоборью. Как справились сотрудники МЧС?

Свыше сотни спасателей Минской области боролись за право получить звание «лучший». В Молодечненском районе прошли соревнования по многоборью среди работников МЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Чтобы продемонстрировать все свои навыки и умения для команд подготовили непростые испытания. Кто справился на отлично, а кому еще необходимо набраться опыта? Расскажет Екатерина Ковальчук.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

Извлечение пострадавших из-под завалов, ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий, устранение протечки агрессивных жидкостей. Задача каждой спасательной команды – применить все свои знания и умения и оперативно ликвидировать чрезвычайную ситуации.

Первым этапом для команды из Пуховичского района стала аварийная разведка и спасание пожарных. На эту дистанцию 30 минут. Задание – спасти коллегу, попавшего в «ловушку» во время пожара. На пути различные преграды, и их нужно преодолеть в специальном обмундировании с тяжелым оборудованием. За плечами 15 килограммов. Подробности в сюжете.

В Молодечно для участников соревнований создали семь локаций. Все ситуации, которые спроектированы, максимально приближены к реальным и даже намного усложнены. Чтобы на практике каждый смог отточить свое мастерство.