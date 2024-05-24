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Спасатели Минской области сразились в соревнованиях по многоборью. Как справились сотрудники МЧС?

24 мая 2024 17:39
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Свыше сотни спасателей Минской области боролись за право получить звание «лучший». В Молодечненском районе прошли соревнования по многоборью среди работников МЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Чтобы продемонстрировать все свои навыки и умения для команд подготовили непростые испытания.

Кто справился на отлично, а кому еще необходимо набраться опыта? Расскажет Екатерина Ковальчук.

Спасатели Минской области сразились в соревнованиях по многоборью. Как справились сотрудники МЧС?-1

Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Извлечение пострадавших из-под завалов, ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий, устранение протечки агрессивных жидкостей. Задача каждой спасательной команды применить все свои знания и умения и оперативно ликвидировать чрезвычайную ситуации.

Спасатели Минской области сразились в соревнованиях по многоборью. Как справились сотрудники МЧС?-4

Первым этапом для команды из Пуховичского района стала аварийная разведка и спасание пожарных. На эту дистанцию 30 минут. Задание – спасти коллегу, попавшего в «ловушку» во время пожара. На пути различные преграды, и их нужно преодолеть в специальном обмундировании с тяжелым оборудованием. За плечами 15 килограммов.

Подробности в сюжете.

Спасатели Минской области сразились в соревнованиях по многоборью. Как справились сотрудники МЧС?-7

В Молодечно для участников соревнований создали семь локаций. Все ситуации, которые спроектированы, максимально приближены к реальным и даже намного усложнены. Чтобы на практике каждый смог отточить свое мастерство.

Спасатели Минской области сразились в соревнованиях по многоборью. Как справились сотрудники МЧС?-10

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Каждый гражданин нашей области может быть уверен в том, что если он позвонит по телефону 101 или 112, конечно же, получит оперативную помощь. Хотелось бы подчеркнуть, что одной из площадок так же является отработка действий по оказанию помощи терпящим бедствие на воде, это актуально. Мы видим, что уже устанавливается достаточно жаркая погода, поэтому многие уже открыли купальный сезон.

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Швайбович # Екатерина Ковальчук # Новости Минска и Минской области

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