Новости России. Российский корабль «Союз» впервые пристыковался к МКС через 6 часов после старта. Обычно эта процедура занимала около двух суток. Дело в том, что благодаря новой аппаратуре специалисты стали лучше «целиться».

Для полета «Союза» впервые применялась четырехвитковая схема, которая и позволила значительно ускорить ход операции.

Во время экспедиции запланированы четыре выхода в открытый космос. Российским космонавтам предстоит выполнить 42 эксперимента различной сложности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.