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Российский корабль «Союз» впервые пристыковался к МКС через 6 часов после старта

29 марта 2013 08:24
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Новости России. Российский корабль «Союз» впервые пристыковался к МКС через 6 часов после старта. Обычно эта процедура занимала около двух суток.  Дело в том, что благодаря новой аппаратуре специалисты стали лучше «целиться».

Для полета «Союза» впервые применялась четырехвитковая схема, которая и позволила значительно ускорить ход операции.

Во время экспедиции запланированы четыре выхода в открытый космос. Российским космонавтам предстоит выполнить 42 эксперимента различной сложности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Космос

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