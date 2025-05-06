6 мая в Минске пройдёт финальная репетиция парада ко Дню Победы

Всего через несколько дней Беларусь встретит священный праздник. Главным и наиболее масштабным мероприятием, которое развернется в столице, станет военный парад. Несколько месяцев тысячи участников, задействованных в праздничном шествии, усердно готовились, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 мая в Минске пройдет финальная репетиция. Чтобы дать возможность военнослужащим и технике отработать все элементы масштабного действа, некоторые улицы будут временно перекрыты.

Военная техника будет выстраиваться на улице Стариновская, поэтому с 16:50 здесь, а также на улице Основателей движение будет ограничено до убытия колонны. Она двинется со Стариновской, проедет по проспекту Независимости и Машерова, поэтому с 17:50 начнут перекрывать движение по этому маршруту. Транспорт не сможет здесь проехать ориентировочно в течение полутора часов. Движение по проспекту Машерова от улицы Куйбышева до проспекта Победителей будет ограничено с момента прибытия техники колонны до окончания репетиции. Схему перекрытия улиц вы можете видеть на экране.