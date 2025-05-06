Недалеко от Глуска немцы расстреляли несколько тысяч евреев. Рассказываем о трагедии на Мыслочанской горе

Глуск был еврейским местечком. В годы Великой Отечественной войны здесь случилась страшная трагедия, рассказали в программе «Путевка BY». Мыслочанская гора – адрес горя и боли. Здесь 2 декабря 1941-го было расстреляно около 3 тысяч ни в чем неповинных людей. За что? В ответ тишина...

Наталья Месник, учитель истории гимназии г. п. Глуск:

Накануне этого трагического события такие же карательные акции прошли в Бобруйске, жители района понимали, что планируется такая акция. Хотели подкупить местного коменданта, собрали все золотые и серебряные предметы, но не помогло. Жителей гнали по дороге. Женщин и детей подвозили на машинах. Примерно они знали, на что они идут и куда они идут. После расстрела местные жители говорили, что земля аж прямо дышала. В 1958 году в память об этих трагических событиях здесь был возведен монумент, в 2010 году по инициативе местного писателя и журналиста Наума Сандомирского здесь был воздвигнут памятник. Автором данного проекта выступила известный белорусский архитектор Галина Левина и Максим Петруль.