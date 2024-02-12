Спасатель ужаснулся ремонту в арендной квартире! Проблему помогли решить в ЖКХ

Новые правила аренды квартир оживили рынок недвижимости Беларуси. Количество желающих снимать квадратные метры у государства заметно увеличилось. Но и здесь есть нюансы: если в столице на одну квартиру могут претендовать до сотни человек, то в регионах ситуация иная. Например, в Могилевской области из более чем 26 тысяч единиц арендного жилья каждая десятая не заселена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решить вопрос помогают новации. Среди таких – возможность расплатиться ремонтом квартиры. Юлия Мычка расскажет подробности.

Это сегодня Леониду Русову не стыдно пригласить в дом гостей, а еще два года назад, когда он только получил ключи от арендной квартиры, впечатления были неоднозначные. С одной стороны, облегчение – инспектор по чрезвычайным ситуациям прибыл в Быховский район на работу и первое время колесил между родным Могилевом, где жил, и местом службы. С другой, объем предстоящих ремонтных работ просто пугал.

Леонид Русов, инспектор Быховского РОЧС:

Ремонта не было от слова совсем. То есть не было межкомнатных дверей, двери – туалет, ванная – были совсем старенькие, пол был просто покрашен краской. Стены были не совсем – обшарпанные. Инспектор уже «засучил» рукава, чтобы самостоятельно навести порядок в квартире, но в ЖКХ неожиданно обрадовали – ремонт сделают сами.

Леонид Русов:

Я, честно говоря, когда сюда пришел, думал, что ошибся квартирой. Новые двери, обои, ламинат, который сейчас лежит. Была оказана помощь государством. Честно, был приятно удивлен. Живой отклик у белорусов нашел новый указ, когда расплатиться за арендное жилье с государством можно ремонтными работами в стенах, где планируешь жить.