Спасатель ужаснулся ремонту в арендной квартире! Проблему помогли решить в ЖКХ
Новые правила аренды квартир оживили рынок недвижимости Беларуси. Количество желающих снимать квадратные метры у государства заметно увеличилось. Но и здесь есть нюансы: если в столице на одну квартиру могут претендовать до сотни человек, то в регионах ситуация иная.
Например, в Могилевской области из более чем 26 тысяч единиц арендного жилья каждая десятая не заселена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решить вопрос помогают новации. Среди таких – возможность расплатиться ремонтом квартиры.
Юлия Мычка расскажет подробности.
Это сегодня Леониду Русову не стыдно пригласить в дом гостей, а еще два года назад, когда он только получил ключи от арендной квартиры, впечатления были неоднозначные. С одной стороны, облегчение – инспектор по чрезвычайным ситуациям прибыл в Быховский район на работу и первое время колесил между родным Могилевом, где жил, и местом службы. С другой, объем предстоящих ремонтных работ просто пугал.
Леонид Русов, инспектор Быховского РОЧС:
Ремонта не было от слова совсем. То есть не было межкомнатных дверей, двери – туалет, ванная – были совсем старенькие, пол был просто покрашен краской. Стены были не совсем – обшарпанные.
Инспектор уже «засучил» рукава, чтобы самостоятельно навести порядок в квартире, но в ЖКХ неожиданно обрадовали – ремонт сделают сами.
Леонид Русов:
Я, честно говоря, когда сюда пришел, думал, что ошибся квартирой. Новые двери, обои, ламинат, который сейчас лежит. Была оказана помощь государством. Честно, был приятно удивлен.
Живой отклик у белорусов нашел новый указ, когда расплатиться за арендное жилье с государством можно ремонтными работами в стенах, где планируешь жить.
Игорь Морозов, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Быховского райисполкома:
Всего в Быховском районе в 2023 году предоставлены 54 жилых помещения, из них 21 жилое помещение – требующее ремонта. Граждане за свой счет выполняют ремонт, и данные денежные средства затем компенсируются в счет их арендной платы.
Подробности в сюжете.