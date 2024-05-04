Спасали жизни под пулями. Чем занимались известные медики по окончании Великой Отечественной?

Партизанские медики в сражении со смертью. Лесные госпитали, врачи под прикрытием. Операции не только врачебные. Комбриг-хирург. Огненный выпуск мединститута. Лазарет под землей. Смотрите очередную серию документального фильма из цикла «Партизанская сторона». Счетчик страшный – 1 418 дней – остановлен. 12 мая 1945-го в Минске в здании Купаловского театра проходит съезд врачей-партизан Беларуси. Бойцы в белых халатах подводят итоги работы медицинской службы партизанских формирований, но главное – не только выводы, а новая глава – послевоенная. Ведь предстояло восстановить всю систему здравоохранения БССР, ее отстроить и наладить. Чтобы жить дальше. А что наши герои?

Иван Инсаров с 1948-го почти на 20 лет заступил на министерскую службу, возглавил Минздрав Беларуси.

Комбриг Алексей Шуба после войны занялся восстановлением лечебных учреждений Минска, потом хирург стал главврачом 1-й городской клинической больницы Минска.

Александр Могилевчик стал известным офтальмологом.

Юрий Тайц – протезных дел мастер – стал заведующим хирургическим отделением 5-й больницы столицы.

Фельдшер Ефросинья Грибоедова, отдежурившая в подземном госпитале 18 дней, после войны и до пенсии проработала в Березковской больнице, ее коллега Лидия Радион – медсестрой в Бегомльской больнице.

Василий Лещинский – начальник санитарной службы бригады «Железняк» – после войны работал главврачом и хирургом на Пинщине.

Благодаря этим людям и многим другим, которые в сложнейшее время доказали, что медицинский долг – это не просто фигура речи, а образ мысли, бойцы вернулись в строй, и враг был изгнан. После войны Герой Советского Союза Кирилл Орловский, который был спасен врачом, но потерял обе руки, руководил легендарным колхозом, да так, что предприятие до сих пор на слуху.