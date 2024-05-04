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Спасали жизни под пулями. Чем занимались известные медики по окончании Великой Отечественной?

04 мая 2024 16:11
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Партизанские медики в сражении со смертью. Лесные госпитали, врачи под прикрытием. Операции не только врачебные. Комбриг-хирург. Огненный выпуск мединститута. Лазарет под землей. Смотрите очередную серию документального фильма из цикла «Партизанская сторона».

Счетчик страшный – 1 418 дней – остановлен. 12 мая 1945-го в Минске в здании Купаловского театра проходит съезд врачей-партизан Беларуси. Бойцы в белых халатах подводят итоги работы медицинской службы партизанских формирований, но главное – не только выводы, а новая глава – послевоенная. Ведь предстояло восстановить всю систему здравоохранения БССР, ее отстроить и наладить. Чтобы жить дальше. А что наши герои?

Спасали жизни под пулями. Чем занимались известные медики по окончании Великой Отечественной?-1

Иван Инсаров с 1948-го почти на 20 лет заступил на министерскую службу, возглавил Минздрав Беларуси.

Спасали жизни под пулями. Чем занимались известные медики по окончании Великой Отечественной?-4

Комбриг Алексей Шуба после войны занялся восстановлением лечебных учреждений Минска, потом хирург стал главврачом 1-й городской клинической больницы Минска.

Спасали жизни под пулями. Чем занимались известные медики по окончании Великой Отечественной?-7

Александр Могилевчик стал известным офтальмологом.

Спасали жизни под пулями. Чем занимались известные медики по окончании Великой Отечественной?-10

Юрий Тайц – протезных дел мастер – стал заведующим хирургическим отделением 5-й больницы столицы.

Спасали жизни под пулями. Чем занимались известные медики по окончании Великой Отечественной?-13

Фельдшер Ефросинья Грибоедова, отдежурившая в подземном госпитале 18 дней, после войны и до пенсии проработала в Березковской больнице, ее коллега Лидия Радион – медсестрой в Бегомльской больнице.

Спасали жизни под пулями. Чем занимались известные медики по окончании Великой Отечественной?-16

Василий Лещинский – начальник санитарной службы бригады «Железняк» – после войны работал главврачом и хирургом на Пинщине.

Спасали жизни под пулями. Чем занимались известные медики по окончании Великой Отечественной?-19

Благодаря этим людям и многим другим, которые в сложнейшее время доказали, что медицинский долг – это не просто фигура речи, а образ мысли, бойцы вернулись в строй, и враг был изгнан.

После войны Герой Советского Союза Кирилл Орловский, который был спасен врачом, но потерял обе руки, руководил легендарным колхозом, да так, что предприятие до сих пор на слуху.

Спасали жизни под пулями. Чем занимались известные медики по окончании Великой Отечественной?-22

Комбриг, тоже герой Советского Союза, Борис Булат больше 20 лет с протезом вместо правой стоял у руля кондитерской фабрики «Коммунарка».

Спасали жизни под пулями. Чем занимались известные медики по окончании Великой Отечественной?-25

Служить людям – главный принцип истинного медика. И примеров этому в истории хватает, хватает для того, чтобы было продолжение. И жизни, и вдохновения, и мира. 

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# Великая Отечественная война # общество

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