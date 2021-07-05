Море ничем не заменишь. Что может предложить белорусский туризм?
Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У вас может идти кооперация, например, с агроусадьбами?
Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:
Конечно, мы сейчас создаем кластерную систему и очень продвигаем ее, куда входят и природоохранные учреждения, и музеи, и наши усадьбы, и местные гиды, и ремесленники.
Кирилл Казаков:
То есть приехав в усадьбу где-то в районе «Озер», можно туда поехать, потому что это некая коллаборация?
Валерия Клицунова:
И вам предложат программу на неделю, на две. Они уже работают как маленькие туроператоры, люди хотят индивидуального сервиса.
Я все время думаю про санатории, никогда там не была, но сделаю пробный заезд на два-три дня. Меня организованный отдых не привлекает. Молодые люди (я преподаю, маркетинг – одна из моих любимых лекций) ездят сами. И это не CNN, не BBC, которые формируют мнение, и не сайты Нацагентства. Это Instagram, TikTok.
Кирилл Казаков:
Из уст в уста еще информация передается. Это самое важное.
Сейчас такая модная тема в экономике в разных индустриях о том, чтобы создавать некие холдинги. Например, есть туристическая компания, которая предлагает автобусы, есть компания, которая владеет сетью ресторанов, есть компания, которая устраивает развлечение.
Ирина Дубровская, директор центра туризма «На высоте»:
Базово у нас такое есть. Все равно, как ни крутите, я выбираю. Я с одной съездила компанией, с другой и я уже поеду с тем, с кем мои туристы будут в надежных руках. Я знаю, что там водитель в белой рубашечке, там новые автобусы, все будет чистенько.
Кирилл Казаков:
У меня, опять же, вопрос, мы с него начали. Белая рубашка, чисто, вкусно и очень уютно – это не дорого по сравнению с тем, чтобы я слетал в Египет и просто из Шарм-эль-Шейха на автобусе съездил посмотрел на Гизу?
Ирина Дубровская:
Давайте возьмем средний тур сегодня для двоих в Египет – стоит 2 тысячи долларов. Это в среднем 100 долларов на человека в день. У нас двухдневный тур по Беларуси с проживанием, питанием, экскурсионными программами стоит в среднем 230-250 белорусских рублей.
Кирилл Казаков:
При этом это без перелета, нервов на границе и прочего.
Дмитрий Морозов, заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии:
У нас меньше 100 рублей в день.
Ирина Дубровская:
Я вместе с экскурсионной программой и входными билетами говорю.
Дмитрий Морозов:
Я к тому, что это два разных вида туризма. Человек, который хочет на море, – его не заменишь.
Кирилл Казаков:
Это нормально. Мы не агитируем против моря. Поехать в Новогрудок или Гольшаны, чтобы увидеть что?
Дмитрий Морозов:
Важен именно системный подход. Объектов уже много, де-факто система туристической индустрии в стране есть, но как система она не рассматривается, не позиционируется и информационно не поддерживается. Где-то какие-то инфоповоды вспыхнули, фокус внимания собрался, но потом опять сместилось, и год там никого нет.
Кирилл Казаков:
У нас, по идее, этим Министерство должно заниматься. Как минимум контролем, помощью – быть оператором подобных услуг.
Марина Масташова, консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Во-первых, на сайте belarustourism.by размещены все знаковые события, которые происходят в нашей стране. Календарь туристических событий, который доступен для всех, на сайтах облисполкомов такая же информация. Это и в помощь туристическим компаниям, которые формируют группы для путешествий своих экскурсантов, так и для людей, которые могли бы посмотреть и поехать.
Кирилл Казаков:
В вашем заказнике вы получаете информацию от министерства, чтобы формировать предложения для людей, чтобы приехали не просто на озера посмотреть. Или, например, вы организовали группу в «Озеры», и она съездила на «Славянский базар».
Марина Масташова:
Национальное агентство по туризму регулярно организует огромное количество образовательных мероприятий, одно-двухдневных туров, которые открывают новые туристические уголки нашей страны для туроператоров, средств массовой информации, других заинтересованных, чтобы те смогли формировать туры.
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