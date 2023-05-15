Прямой эфир

О вступительной кампании и перестройке в системе. О белорусском образовании поговорим в ток-шоу «По существу»

15 мая 2023 12:33
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Новости Беларуси. Преобразование. Зачем система претерпевает перестройку? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен и как готовятся вузы к летней вступительной кампании? 15 мая на площадке ток-шоу «По существу» образовательный зачет. Сдадут ли его экстерном участники – узнаем в прямом эфире в прайм-тайм.  

Задать вопрос, предложить тезис для обсуждения или свое понимание процессов – присоединиться к разговору может каждый зритель. Для этого необходимо считать QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и перейти в чат на платформе YouTube. Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу в прямом эфире. В 18:30 будем говорить по существу.  

# Образование в Беларуси # общество

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