О вступительной кампании и перестройке в системе. О белорусском образовании поговорим в ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Преобразование. Зачем система претерпевает перестройку? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен и как готовятся вузы к летней вступительной кампании? 15 мая на площадке ток-шоу «По существу» образовательный зачет. Сдадут ли его экстерном участники – узнаем в прямом эфире в прайм-тайм.

Задать вопрос, предложить тезис для обсуждения или свое понимание процессов – присоединиться к разговору может каждый зритель. Для этого необходимо считать QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и перейти в чат на платформе YouTube. Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу в прямом эфире. В 18:30 будем говорить по существу.