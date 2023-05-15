«Хороший старт в будущее». Республиканский конкурс профессионального мастерства ProfSkills Belarus проходит в Минске

Новости Беларуси. От разработки мобильных приложений до производства мебели. В Минске проходит республиканский конкурс профессионального мастерства ProfSkills Belarus, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он традиционно собрал учащихся колледжей и студентов вузов, а также уже состоявшихся молодых специалистов самых разных профессий. Конкурс объединил представителей всех регионов нашей страны – это более 300 человек. Среди приглашенных также команды из России и Казахстана. Профессиональные навыки участники демонстрируют по 49 компетенциям. Оценивают ребят около 350 экспертов – педагоги и специалисты предприятий.

Юлия Сычева, первый проректор Республиканского института профессионального образования:

Данный конкурс прежде всего направлен на то, чтобы заинтересовать учащихся школ в рабочих профессиях, показать, какие сегодня рабочие профессии, как они реализованы непосредственно на предприятиях. Кроме этого, это хороший старт в будущее нашим выпускникам для того, чтобы они стали лучшими в своей профессии.

Владислав Кравцов, эксперт:

Конкурс всегда сложный, мы вносим какие-то новые критерии, какие-то новые алгоритмы, добавляем новое оборудование. И участникам в плане подготовки к соревнованиям приходится изучать специфику работы с оборудованием и привносить какие-то новые технологии.