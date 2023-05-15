Объявлен конкурс антикоррупционной рекламы среди молодёжи. Национальный этап проходит под патронажем Генпрокуратуры

Новости Беларуси. Конкурс социальной антикоррупционной рекламы среди молодежи объявлен на просторах СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Победителей выберут в двух номинациях: «Лучший видеоролик» и «Лучший плакат». Национальный этап творческого состязания проходит под патронажем Генеральной прокуратуры Беларуси. Там считают, что для борьбы с коррупцией все средства хороши.

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

Вовлечение молодых людей в антикоррупционную деятельность через творчество позволит укрепить нетерпимое отношение к этому негативному явлению и работать на опережение. Мы желаем удачи всем участникам!

В конкурсе могут участвовать жители Беларуси, которым от 14 до 35 лет. Все подробности о его проведении размещены на сайте, через который организаторы держат связь с теми, кто готов помочь бороться с коррупцией через творчество.