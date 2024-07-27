Праздник в честь Дня пожарной службы проходит в Минске. Уже состоялась церемония возложения цветов и венков к монументу на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник в честь Дня пожарной службы проходит в Минске. Уже состоялась церемония возложения цветов и венков к монументу на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ней приняли участие руководство МЧС, представители региональных подразделений, ветераны службы и молодежь.
В парке Горького начнется насыщенная обучающе-развлекательная программа. Зрелищный парад плавательных средств на Свислочи, выставка раритетной пожарной техники, детские интерактивные площадки, футбольный матч между командами спасателей Беларуси и России, праздничный концерт.
Суббота будет насыщенной!