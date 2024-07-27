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Праздник в честь Дня пожарной службы проходит в Минске

27 июля 2024 09:09
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Праздник в честь Дня пожарной службы проходит в Минске. Уже состоялась церемония возложения цветов и венков к монументу на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник в честь Дня пожарной службы проходит в Минске-1

В ней приняли участие руководство МЧС, представители региональных подразделений, ветераны службы и молодежь.

Праздник в честь Дня пожарной службы проходит в Минске-4

В парке Горького начнется насыщенная обучающе-развлекательная программа. Зрелищный парад плавательных средств на Свислочи, выставка раритетной пожарной техники, детские интерактивные площадки, футбольный матч между командами спасателей Беларуси и России, праздничный концерт.

Суббота будет насыщенной!

# МЧС Беларуси # общество

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