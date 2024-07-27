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1005 лет Бресту. Последние выходные июля обещают быть яркими!

27 июля 2024 08:34
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В последние выходные июля Брест празднует 1005-летие. Организаторы подготовили насыщенную и разнообразную программу мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1005 лет Бресту. Последние выходные июля обещают быть яркими!-1

Торжественные церемонии, открытие памятного знака, концерты с участием белорусских и российских звезд, конечно же, яркий фейерверк. Сегодня главной точкой притяжения станет район Ледового дворца. Днем там состоится фестиваль моды и стиля, вечером – концерт.

В воскресенье пройдут основные торжества. Они будут носить больше официальный характер. Ведь именно 28 июля 80 лет назад мир вернулся на брестскую землю. Этот день считается датой полного освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

# общество # Новости Бреста и Брестской области

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