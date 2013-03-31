«Спайсы» и «миксы» в Беларуси - уверенный шаг в психушку или морг

Новости Беларуси. Озабочены правоохранители «неуловимыми курительными смесями». Стоит запретить одни, как их место занимают несколько новых. Получается некая игра в догонялки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пять лет назад этот человек поддался искушению. Метадон, героин, опиум... Не скрывает, свой организм он бомбардировал разными химическими агентами. Не так давно в его наркоменю появилось, на первый взгляд, легкое дурманящее снадобье — курительная смесь.

Анатолий, наркоман со стажем 5 лет:

Сделал одну затяжку этого вещества и сразу такое ощущение, что отключается мозг.

«Спайсы» и «миксы» — от этих курительных смесей «улетают». А некоторые могут даже и не вернуться.

Анатолий:

Меняется лицо, внешность. Меняется настолько, что создается впечатление, что человек из гроба встал, его одели в куртку, шапку и выпустили на улицу.

Людмила Шпаковская, заведующая отделом Минского городского клинического наркологического диспансера:

Погибают тысячами нервные клетки, но их никто не видит и не ощущает - пока, а потом уже не может осознавать этого, потому что идет деградация. Кто-то может покурить один раз и попасть в реанимацию, и хорошо, если его откачают!

Это кадры оперативной съемки сделаны осенью 2012. Правоохранители задержали двух молодых людей, продававших «миксы» прямо на спортивной площадке одного из минских колледжей. Позже оперативники выяснили: у торговцев был круг постоянных клиентов из учащихся. При досмотре у задержанных изъяли 68 подготовленных для реализации пакетиков с курительными смесями.

Анатолий:

Курят не только мальчики, но и девочки.

Отец 15-летней девочки, употребляющей курительный микс:

Из отличницы человек начал превращаться в закоренелого двоечника. Все это происходило на наших глазах буквально за полгода.

Отец — успешный бизнесмен, мама посвятила себя воспитанию двух дочерей. Родители даже и не подозревали, что их примерная 15-летняя девочка в один момент превратится в безумного зомби.

Отец 15-летней девочки, употребляющей курительный микс:

Мы всегда уделяли ей внимания, причем это была, может даже, сверхлюбовь.

Психология поменялась полностью. Она позволяла себе послать отца, маму...

Родители провели домашнее расследование: оказалось, дочка связалась со «взрослой» компанией, для которой в порядке вещей «отрываться» с химической травкой.

Отец 15-летней девочки, употребляющей курительный микс:

Приходила домой в 12 часов, не говоря ни где она была, ни что она. После этого ложилась в коридоре. Знала, что комендантский час - с 12 до 6 она не может выходить на улицу. Говорила, буду в коридоре ждать, потому что мне надо уйти, а куда уйти, я не скажу. Ее не загнать домой, ее не удержать дома. Немыслимая тяга куда-то уйти.

Людмила Шпаковская, заведующая отделом Минского городского клинического наркологического диспансера:

Основная масса детей попадает тогда, когда они курят уже по полгода и году. Тогда формируется зависимость. С ней бороться достаточно сложно. На этом этапе они уже ничего не хотят, их все устраивает как есть. Они обкурились и им все замечательно.

Типичный сценарий. Протест — моя компания лучшая, постоянная жажда дозы и раздражительное поведение. Завтра - нет, одна цель — затяжка.

Отец 15-летней девочки, употребляющей курительный микс:

Психика человека, курящего «спайс» нарушается, я не могу этого передать, это могут передать только слезы мамы и мои седые волосы. Мы не узнали своего человека, это не наша дочь.

Даже страшно предположить, сколько людей сейчас сидят на «миксах». Подвох в том, что эти курительные смеси вполне легальны.

Эрик приводит нас на экскурсию во дворик в центре Минска. В назначенном месте в назначенное время лавочка открылась. В один из летних дней сюда он пришел за компанию за очередной партией, именно тогда парень и оценил популярность курева. Масштабы бедствия ошарашили, причем больше, чем эффект от выкуренной дозы.

Эрик, наркоэксперт:

Если принимать курительную смесь в течение года и больше, можно оказаться в психиатрической больнице. У меня есть такой друг, курил раз в полчаса и так каждый день.

Испытав на себе дурь, он нашел силы и выкинул ее навсегда из головы.

Эрик:

Запретить курительные смеси невозможно, это замкнутый круг. Когда их запрещают, появляются новые, с другим химическим составом. И они не попадают под предыдущий запрет. Так может продолжаться до бесконечности.

Так что же это за зелень, которая так калечит судьбы и разрушает разум? Борьба с такого рода курительными смесями началась с 2009, когда «миксы» начали активно распространятся. Беларусь стала четвертым государством в Европе, запретившем курительные смеси типа «Спайс» и «Смог».

Но, чтобы разобраться в сути спайс-оборота, нужно погрузиться в мир химии. Ведь основная составляющая дурманящей смеси — это химическое вещество. Рецептура по формуле. Грубо говоря, траву, хоть газонную или аптечную мать-и-мачеху, наркодельцы вываривают в реагентах. По эффекту они напоминают марихуану, но вызывают еще больший вред для здоровья и более сильную зависимость, поскольку созданы синтетическим путем.

Сергей Борзаковский, начальник отделения управления по наркоконтролю ГУВД Мингорисполкома:

Принимаем все меры по изъятию из незаконного оборота тех веществ, которые не под контролем. Совместно с налоговой проводим рейды, привлекаем к ответственности распространителей за незаконную предпринимательскую деятельность. Но это не дает таких положительных результатов, как привлечение к уголовной ответственности сбытчиков.

Это как игра в догонялки. Правоохранители против наркоторговцев. Одни изобретают новые варианты «миксов», другие их закупают, проводят экспертизы, определяют формулу и запрещают. Ведь к уголовной ответственности привлекают только в том случае, когда наркотик официально внесен в список запрещенных к обороту веществ. За последние три года этот список был изменен одиннадцать раз, пополняясь десятками новых видов наркотиков. Между обновлениями перечня проходит буквально три месяца.

Алексей Кралько, заведующий сектором наркологического мониторинга Республиканского научно-практического центра психического здоровья:

Заменяют одну молекулу на другую, вещество фактически не является наркотическим, а эффект тот же, то есть химическая формула иная, но эффект прежний. Формально вещество еще не в списке.

В этой лаборатории день и ночь химики в погонах изучают партии дизайнерских психотропов. После очередного запрета появляется новое поколение курительных смесей, формула и компоненты изменяются, тем самым свежие «миксы» обходят список, сохраняя свою эффектность.

Модифицированные «миксы» рассекречивают и новый ингредиент автоматом попадает уже в следующий список запрещенных. Побеседовать на камеру специалисты не рискнули, ведь это они фактически доказывают вину наркоторговцев и отправляют их за решетку на срок до 14 лет.

Лаборатория Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Химическая структура веществ, которые сейчас появляются в обороте, ужасают. Эти продукты очень токсичны и продукты разложения от каждой новой партии становятся токсичнее. Сейчас достаточно одной затяжки и человек падает в обморок. Учебник химии в законе не пропишешь.

Здесь даже вопрос не в том, кто изобретательней.

Эрик:

У синтетических аналогов есть тысячи, сотни тысяч комбинаций, это фактически игра в догонялки..

Запретить все химические составляющие, которые могут попасть в социально опасную формулу, разумеется, невозможно, в перечень могут попасть вещества, которые вообще не обладают психоактивными свойствами, да и промышленность без этих элементов не обойтись.

Сергей Борзаковский, начальник отделения управления по наркоконтролю ГУВД Мингорисполкома:

Изменением химических формул в основном занимается Китайская Народная Республика. Соответственно, все ингредиенты поставляются оттуда. Анализируем даже китайские сайты, где выкладываются эти формулы. И мы выходим с инициативой сделать потенциально опасные, которые в последующем будет включены в перечень.

Стражи порядка наступают с другой стороны. В прошлом году в Беларуси появился новый закон «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах». Эта формулировка автоматически перекрывает некоторые варианты переделок.

Алексей Кралько, заведующий сектором наркологического мониторинга Республиканского научно-практического центра психического здоровья:

Беларусь - новатор в этом процессе, это одна из трех стран, которая активно выявляет синтетические канаденойды и включает в списки.

Купить легальную «химку» не сложно. В России вообще беспредел. Продавцы оставляют свои контакты на стенах школ, на асфальте во дворе. Кстати, «спайсы» могут продаваться в виде пудры, соли для ванной и специй.

В Беларуси легальным зельем спокойно можно отовариться через Интернет. Проверим. Заходим в поисковик. «Купить курительную смесь Минск». Десятки сайтов с белорусскими предложениями. Заблокировать их сложно — почти все зарегистрированы за границей. Шокируют откровенные отзывы: «100% отрыв», «улётные смеси». Как правило, продавцы «миксов» заверяют клиентов, что их товар не содержит наркотических и психотропных веществ, а главное, не запрещен. Один из наших героев — Эрик — согласился договориться с курьером о встрече.

Наркодиллер любезно назначает встречу. Иногда продавцы, якобы безвредного снадобья, шифруются. Принимают электронные платежи и называют место закладки, например, в час дня под лавкой пятого подъезда... Иногда проверяют, не привел ли покупатель хвост. Нам повезло. Барыга, именно так на сленге именуют продавца «спайса», явился лично.

Мы сделали свою контрольную закупку и за сто тысяч приобрели смесь, разумеется проверять на себе мы ее не стали, зло — просто ликвидировали. Впрочем, каждый волен делать свой выбор...

Алексей Кралько, заведующий сектором наркологического мониторинга Республиканского научно-практического центра психического здоровья:

В конечном итоге приводить к раку гортани, легких. «Вышагивание» с 9 этажа, купание в ледяной воде у лиц, которые употребляли курительные смеси.

Нарколог:

Переход с «легких» наркотиков на более опасные имеет место в большинстве случаев! Это только вопрос времени.