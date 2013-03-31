Секреты мерчендайзинга: что заставляет нас делать лишние покупки в магазине?

Новости Беларуси. Мерчендайзер со стажем, Надежда, хоть и сама расставляет ловушки на покупателя, а на лишний товар тот еще купец. На выходе из торгового зала в ее авоське, признается, раза в три больше, чем нужно. Сделать кассу — главная задача магазина.

Надежда Адамович, мерчендайзер:

Мерчендайзинг — это наука о соблазнении. Мы соблазняем всем - звуком, светом, запахом. Зачастую, заходя в магазин вы чувствуете запах свежей выпечки. Этот запах увеличивает аппетит и желание покупать побольше.

Аромамаркетинг — еще один прием. Запахи чеснока и укропа в мясном отделе распыляют специально. У покупателей в прямом смысле слюнки текут. Отсюда и желание купить побольше. И здесь уже надо — не надо, а гастрономические изыски то и дело оказываются в корзине.

Лариса Казмерчук, покупатель:

(Есть у вас лишние продукты?) Да. Я зря взяла котлетки, потому что я сама их отлично готовлю. Зачем я взяла магазинные, когда у меня дома мясо? Я могла бы сделать сама.

По законам мерчендайзинга живет весь гипермаркет. Выгодные предложения начинаются еще со входа. Акционная зона не зря размещается именно там. Товара в списке потребителя может и не быть, но как тут не купиться на привлекательную цену? Впрочем, сумму в чеке делает целая геометрия, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Надежда Адамович:

Хлебный отдел, как и молочка, и мясо - это основные товарные категории, которые обычно размещают по периметру магазина для того, чтобы покупатель обошел весь магазин. Потому что любой покупатель обязательно зайдет и в мясо, и в молоко, и в хлеб.

Тем временем наша героиня делает еще одну ненужную покупку.

Лариса Казмерчук:

Я как-раз купила гречку.

Она и не скрывает, специй у нее дома на любой вкус. Но это еще один мерчендайзинговый ход. Поставить рядом с мясом приправы, рядом с молоком хлопья, к чаю — печенье. Так и подкупают потребителя.

А вот этот молодой человек не зря наводит порядки. Именно здесь, на полках на уровне глаз, выставляют самый дорогой товар. Уже в нижнем ряду ценник куда доступнее. Суммирует покупки и большой выбор.

Покупатель:

В силу того, что очень много всего. Ассортимент большой. Думаешь детям чего-то взять, себе и, ненароком, чего можно было бы и не брать, может попасть. Набрал и пошел домой.

Она знает, что у нее в холодильнике и, кажется, по опыту считает каждую копейку, но лишнее время в торговом зале — плюс к итоговой сумме. К тому же Лариса Сергеевна обладатель дисконтной карты магазина. За хороший спрос получает скидку. А сэкономленные деньги — повод купить еще.

Наталья Поткина, дизайнер:

Вот мой холодильник. Он, к сожалению, пока пуст. Обычно я на выходных закупаю продукты. Тем более, что он у меня такой большой. Чтобы его наполнить, нужно много продуктов.

Дизайнер Наталья Поткина уже больше десяти лет ведет свое хозяйство. Перед каждым походом в магазин - ревизия холодильника. Продукты не первой свежести хоть и редкость, но порой бракованный товар таки находится.

Наталья Поткина, дизайнер:

Все, что у меня есть из того, что может испортится - это овощи, фрукты. Вот, например, мята у меня засохла. У меня огромная упаковка сыра. Я его купила, чтобы на праздники сделать торт. Но не было времени, поэтому тоже придется выбросить. До начала февраля тут срок годности.

Чаще всего мы и отправляем в корзину запасенное впрок. Лишние 3 кило муки, 2-3 пачки гречки, испорченная колбаса, заплесневелый сыр. На линиях сортировки мусора чего только не видали.

Работник линии сортировки мусора:

Творог, сосиски, молоко, пиво. Всякое бывает. (А черную икру встречали?) Бывает и черная, и красная. И хлеб, и батон.

Тем временем хозяйственная Поткина отправляет в корзину отнюдь недешевый сыр и пусть себе недорогую, а все-таки стоящую денег мяту.

А ведь если каждая семья в Беларуси выбросит хотя бы одну испорченную сосиску, то ущерб составит почти 194 тонны мяса и почти 9 миллиардов рублей. Такая вот пища для размышлений.