Снегопад в Украине: люди работы коммунальщиков не видят, зато власти Киева на фото в Интернете выдают чистые московские улицы за свои

Новости Украины. Происходящее в украинской столице на неделе напоминало хроники апокалипсиса. Снегопад начавшийся 23 марта парализовал четырех миллионный город. Люди застрявшие в многокилометровых пробках, брошенные автомобили и военная техника в центре города – так выглядел Киев в эти дни.

Гидрометцентр предупреждал о приближении снежной стихии загодя. Правда, рядовые киевляне остались со стихией один на один. Ведь как выяснилось, коммунальные и прочие службы, отвечающие за жизнедеятельность города, за прогнозом погоды не следят.

Житель Киева (Украина):

Это ж зима, снег должен быть - здесь подход городских властей к снегу. Все говорят, такого снегопада никогда не было. Это зима. Гидрометцентр всех предупреждал. Снег должен быть, но коммунальные службы должны работать. В Финляндии больше снега – но машины ездят. А у нас молока нету, хлеба нету – это бардак.

В магазинах исчез хлеб и молочные продукты. Остановился городской и железнодорожный транспорт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Девочка:

Мне обещали что я встречусь со своей мамой, но ее поезд застрял и я ее не увижу.

И лишь премьер Азаров на второй день стихии решился проинспектировать состояние дел в столице. Но далеко не уехал – застрял в снегу. Пока машину премьера выталкивали из сугроба работники ГАИ, он сообщил журналистам о том, что основные магистрали уже расчищены.

Николай Азаров, премьер-министр Украины:

Сейчас главная задача - убрать снег, вывезти его из города, особенно не на основных маистралях. Основные магистрали более менее расчищены, а вот примыкающие к основным магистралям улицы, переулки - там необходимо просто убирать снег и вывозить его. На этом будут сосредоточенны усилия .

Убирали Киев избирательно – очистив от снега лишь подступы к Администрации и мэрии, и изобретательно.

Столичные власти рапортовали о собственных героических усилиях и несметном количестве снегоуборочной техники на улицах города. И даже предоставляли доказательства – на официальном сайте мэрии. Правда, позже выяснилось, что это фото сделано в Москве два месяца назад. На самом деле – снегоуборочная техника на улицах Киева была столь редким зрелищем, что вызывала овации прохожих.

Жительница Киева:

Центральные улицы не чищены. Они рассказывают, что столько техники работает там. Никакой техники нет! Никто ее не видит! Где ж та техника? Он не может работать или не хочет? Пусть идет и дорогу освобождает людям, которые будут работать.

Житель Киева:

Со вчерашнего вечера как началось – так до сих пор и стоим. Две машины проехало только. А чиновники наши говорят, 350 машин где-то. Неизвестно, где ездят. По телевизору рассказывают, что все под контролем, тонны песка и тонны соли.

О том, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих, киевляне поняли и до обращения премьера. Несколько дней расчищали город от снега, организовывали бригады волонтеров, вытаскивая из заносов авто.

Оппозиция обрушилась на власти с критикой, та, в свою очередь, лишь вяло отбивается: итог коммунального провала - отставка заместителя градоначальника и руководителя Киевавтодора. А тем временем 50 миллионов тонн снега остаются лежать на обочинах города.

Украинские власти ждет работа над ошибками. В ближайшие дни синоптики прогнозируют резкое потепление. Миллионы тонн снега – превратятся в воду. Как справиться Киев с очередным вызовом природы – вопрос остается открытым.