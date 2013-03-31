МЧС Беларуси: 1 апреля воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте

Новости Беларуси. В понедельник, 1 апреля, на большей территории страны ожидается сильный мокрый снег. И это не первоапрельская шутка.

Как сообщает Республиканский гидрометеоцентр, в первый день второго месяца весны, в связи с перемещением циклона с юго-запада Европы через центральные районы Беларуси ожидается ухудшение погодных условий. Ночью и утром в северо-западных и центральных республики ожидается сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На юго-востоке страны осадки будут идти в основном дождем и местами сопровождаться туманами.

МЧС Беларуси рекомендует воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте, поставить машину в гараж, а при его отсутствии – припарковать вдали от деревьев.

Потепление ожидают только в конце первой декады апреля.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

К сожалению, в апреле в этом году начнется очень ненастная погода. Через нас будет проходить очередной южный циклон, поэтому уже в понедельник ожидаются сложные погодные условия. В начале апреля по-настоящему весенней стабильной погоды не будет. И по предварительным прогнозам ожидается, что весенняя погода придет только во второй половине апреля.