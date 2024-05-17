Создают инновационные проекты. Как со школьной скамьи готовят будущих инженеров?

Образование в Беларуси доступное, качественное и во всем мире ценится высоко. Основное образование включает несколько уровней – дошкольное, общее среднее, профессионально-техническое и среднее специальное, а также высшее и научно ориентированное. Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Светлана Бондарева, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

В гимназии № 146, которую вы возглавляете, ребят нацеливают на получение инженерно-технического образования. Какие для этого есть возможности или средства?