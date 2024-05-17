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Создают инновационные проекты. Как со школьной скамьи готовят будущих инженеров?

17 мая 2024 14:08
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Образование в Беларуси доступное, качественное и во всем мире ценится высоко. Основное образование включает несколько уровней – дошкольное, общее среднее, профессионально-техническое и среднее специальное, а также высшее и научно ориентированное. Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Светлана Бондарева, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
В гимназии № 146, которую вы возглавляете, ребят нацеливают на получение инженерно-технического образования. Какие для этого есть возможности или средства?

Создают инновационные проекты. Как со школьной скамьи готовят будущих инженеров?-1

Светлана Бондарева, депутат Минского городского Совета депутатов:
Инженерно-техническое образование – то новое, что есть в нашей системе образования. Первые выпускники инженерных классов будут в 2025 году. Мы сможем проанализировать результаты поступления их на инженерные специальности. В отношении нашей гимназии мы стараемся создать систему подготовки будущих наших выпускников, абитуриентов к инженерным специальностям.

Действительно, у нас функционирует инженерно-технический центр с 2020 года. Причем это центр, где не только учащиеся нашей гимназии, учащиеся Московского района Минска могут посещать факультативные занятия, объединения по интересам. Готовятся к соревнованиям ребята наши, конкурсам, создают различные инновационные проекты. Это одна из частей подготовки наших будущих инженеров. Сейчас мы уделяем также больше внимания профильной подготовке инженерно-технических специальностей. То есть начиная с восьмого класса, мы также уже будем готовить наших детей к дальнейшему осознанному выбору профессии.

«Мы должны быть в себе уверены». Пообщались с выпускниками минской гимназии о подготовке к экзаменам – подробнее здесь.

# Образование в Беларуси # общество # Наталья Надольская # Светлана Бондарева

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