Это лучшие здания в мире. Мнение декана архитектурного факультета БНТУ
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор, рассказал о самых красивых зданиях в мире.
Вадим Щеглов, ведущий:
Для вас (как для архитектора) какие три здания или сооружения в мире вы бы назвали эталоном, чем-то сверхгениальным?
Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор:
Я все-таки не стал бы так однозначно, ведь восприятие меняется от времени тоже. Я дважды ездил в Барселону. Цель была совершенно простая: увидеть еще раз творение великого Гауди (Саграда Фамилия, парк Гуэль, дом Мила). То есть специально просто я ездил, тоже в книгах моих это есть все, прямо со студенческих лет для меня это было. Конечно, еще очень важен Корбюзье. Но у нашего прекрасного Лангбарда тоже прекрасные работы. Они сделаны и сейчас можно восхититься мастерством архитектора.
Вадим Щеглов:
Театр оперы и балета.
Армен Сардаров:
Есть совершенно безымянная, маленькая деревянная церквушка в какой-то нашей веске дальней. Понимаешь, что это просто великолепно, гениальная вещь. Приходишь – и здесь нужно стать на колени. Вот здесь. Причем когда тебя никто не видит. Ты понимаешь, что это действительно сотворено руками вот этого безвестного мастера. Все, и больше ничего. Я поэтому говорю: «Поезжайте, ребята, поищите, все можно найти». В перестроечный период я коллегами был приглашен в США. Конечно, тоже по Нью-Йорку ходил, видел башни-близнецы, которые, к сожалению, потом трагично, терроризм, такое уничтожение. Это действительно здорово сделано, эти акценты. К сожалению, видите, так получилось.
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