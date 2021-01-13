Это лучшие здания в мире. Мнение декана архитектурного факультета БНТУ

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор, рассказал о самых красивых зданиях в мире. Вадим Щеглов, ведущий:

Для вас (как для архитектора) какие три здания или сооружения в мире вы бы назвали эталоном, чем-то сверхгениальным?

Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор:

Я все-таки не стал бы так однозначно, ведь восприятие меняется от времени тоже. Я дважды ездил в Барселону. Цель была совершенно простая: увидеть еще раз творение великого Гауди (Саграда Фамилия, парк Гуэль, дом Мила). То есть специально просто я ездил, тоже в книгах моих это есть все, прямо со студенческих лет для меня это было. Конечно, еще очень важен Корбюзье. Но у нашего прекрасного Лангбарда тоже прекрасные работы. Они сделаны и сейчас можно восхититься мастерством архитектора. Вадим Щеглов:

Театр оперы и балета.