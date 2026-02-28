Меняем телефон на спицы и нитки! Вязание и ручной труд снова увлекают молодежь
Контент «Do it yourself» или «Сделай сам» сегодня на пике популярности. Миллионы людей от подростков до пенсионеров вяжут, плетут, декорируют дома и варят свечи. Для одних это релакс, для других – способ самовыражения.
Виктория Костенкова в мир ручных изделий попала случайно, но решила задержаться. В век тотальной цифровизации именно ручной труд приносит ей удовольствие.
Виктория Костенкова, увлекается вязанием:
Это была забавная история. Во время уборки я дома нашла спицы и решила, что мне просто жизненно необходимо начать вязать. На следующий день я пошла за нитками, не было конкретной цели, что я хочу связать. Я начала вязать прямоугольник, из которого я решила сделать подушку. После этого я нашла бесплатный мастер-класс в интернете по тому, как вяжется топик. Это была первая вещь, которую я связала, и я поняла, что вязание, помимо того, что расслабляет после работы, оно еще и делает такие интересные вещи, которые можно потом носить.
Раньше Виктория пробовала вязать в школе, но тогда это занятие не показалось ей столь интересным.
Виктория Костенкова:
Когда у нас было задание связать салфеточку ажурную крючком, я просто взяла готовое изделие у крестной мамы, принесла и сказала, что это сделала я. Думаю, это творчество, но оно все равно идет от того, что ты расслабляешься. Ловишь какой-то такой дзен.
Когда первый раз я вязала конкретную вещь, я была уверена, что у меня не получится. И когда ты видишь уже конечные результаты, ты такой: вау, вот это да, это действительно сделала я.
Вдохновение она черпает в соцсетях и на мастер-классах. Сейчас Виктория не просто отдыхает за просмотром сериала со спицами в руках, а создает свой индивидуальный стиль. Этот свитер и многие другие вещи в ее гардеробе связаны самостоятельно.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Сейчас очень популярны ролики с процессом вязания. Тебе важно, чтобы твое творчество видели другие, или это больше для себя?
Виктория Костенкова:
Это больше для себя. Такие ролики интересно смотреть, но пока что я не готова показывать свой процесс. В принципе, сейчас очень популярно делать что-то своими руками. Все сейчас отходят больше от телефонов. Плюс это хобби, которое действительно может приносить какую-то пользу в виде того, что у тебя есть вещь. Тебе не нужно идти в магазин покупать. Опять же, думаю, идет мода. Если мы посмотрим на полки магазинов, там сейчас очень много интересных вязаных вещей.
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