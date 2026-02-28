День открытых дверей прошел в Белорусском государственного медуниверситете

Более тысячи человек стали гостями Белорусского государственного медицинского университета. Это школьники из разных регионов страны. Все они приехали в Минск, чтобы познакомиться с вузом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В день открытых дверей старшеклассникам презентовали 9 факультетов медуниверситета. Также рассказали об особенностях учебных программ, приемной кампании и студенческой жизни. Отдельно коснулись перспектив трудоустройства и научной деятельности. Сегодня в БГМУ обучаются более 7,5 тысячи студентов, аспирантов и ординаторов. Вуз готовит высококвалифицированных специалистов в области лечебного дела, педиатрии, стоматологии, фармации и других направлениях, активно внедряя современные симуляционные технологии и клинические методики.

Вероника Бахарь, учащаяся средней школы № 93 Минска:

На данный момент я учусь в 9-м классе, но уже начинаю задумываться, куда поступать. Мои любимые предметы – это химия и биология, поэтому выбор, в принципе, очевиден. Хочется поступить в БГМУ. Пока что хочу на фармацевтический факультет.