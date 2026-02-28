День открытых дверей прошел в Белорусском государственного медуниверситете

Более тысячи человек стали гостями Белорусского государственного медицинского университета. Это школьники из разных регионов страны. Все они приехали в Минск, чтобы познакомиться с вузом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более тысячи человек стали гостями Белорусского государственного медицинского университета. Это школьники из разных регионов страны. Все они приехали в Минск, чтобы познакомиться с вузом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В день открытых дверей старшеклассникам презентовали 9 факультетов медуниверситета. Также рассказали об особенностях учебных программ, приемной кампании и студенческой жизни. Отдельно коснулись перспектив трудоустройства и научной деятельности.
Сегодня в БГМУ обучаются более 7,5 тысячи студентов, аспирантов и ординаторов. Вуз готовит высококвалифицированных специалистов в области лечебного дела, педиатрии, стоматологии, фармации и других направлениях, активно внедряя современные симуляционные технологии и клинические методики.
Вероника Бахарь, учащаяся средней школы № 93 Минска:
На данный момент я учусь в 9-м классе, но уже начинаю задумываться, куда поступать. Мои любимые предметы – это химия и биология, поэтому выбор, в принципе, очевиден. Хочется поступить в БГМУ. Пока что хочу на фармацевтический факультет.
Артур Часнойть, учащийся средней школы № 196 Минска:
Я думаю идти в медицинское подразделение по хирургии. У меня все мои родственники – доктора, и думаю тоже идти на хирурга-кардиолога.
В БГМУ пока не утверждены окончательные цифры приема на нынешний год. Ожидается, что они останутся на уровне 2025-го. Тогда в вуз зачислили более 1 200 человек.