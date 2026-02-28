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МИД призвал белорусов воздержаться от поездок в затронутые конфликтом страны Ближнего Востока

28 февраля 2026 13:35
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МИД Беларуси рекомендует соотечественникам воздержаться от поездок в затронутые конфликтом страны Ближнего Востока. В связи с сообщениями о закрытии воздушного пространства уточнять оперативную информацию об изменениях маршрутов у авиаперевозчиков и туроператоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль начал массированную атаку на Иран.

МИД призвал белорусов воздержаться от поездок в затронутые конфликтом страны Ближнего Востока-2

Белорусов призывают в затронутых странах неукоснительно соблюдать требования местных властей в области обеспечения личной безопасности, избегать мест массового скопления людей, не проводить съемку ударов и их последствий. Консульские службы загранучреждений Беларуси в Израиле, Иране, Катаре, ОАЭ оказывают необходимое содействие гражданам. Телефоны экстренной связи – на экране.

Военные Ирана нанесли удары по американским объектам на Ближнем Востоке.

МИД призвал белорусов воздержаться от поездок в затронутые конфликтом страны Ближнего Востока-4

В МИД Беларуси с обеспокоенностью следят за обострением ситуации между Израилем и Ираном, затронувшим также дружественные страны залива. Во внешнеполитическом ведомстве призывают вовлеченные в обмен ударами государства отказаться от опасной конфронтации и вернуться к разрешению всех разногласий политико-дипломатическим путем.

# Международная политика

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