МИД призвал белорусов воздержаться от поездок в затронутые конфликтом страны Ближнего Востока

МИД Беларуси рекомендует соотечественникам воздержаться от поездок в затронутые конфликтом страны Ближнего Востока. В связи с сообщениями о закрытии воздушного пространства уточнять оперативную информацию об изменениях маршрутов у авиаперевозчиков и туроператоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Израиль начал массированную атаку на Иран.

Белорусов призывают в затронутых странах неукоснительно соблюдать требования местных властей в области обеспечения личной безопасности, избегать мест массового скопления людей, не проводить съемку ударов и их последствий. Консульские службы загранучреждений Беларуси в Израиле, Иране, Катаре, ОАЭ оказывают необходимое содействие гражданам. Телефоны экстренной связи – на экране. Военные Ирана нанесли удары по американским объектам на Ближнем Востоке.