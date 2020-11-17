У белорусских спортсменов 71 лицензия на Олимпиаду в Токио, но это не предел. Что обсуждали на совещании в НОК?

Новости Беларуси. Подготовиться, несмотря ни на что – эти слова, пожалуй, сейчас подходят к профессиональным атлетам со всего мира. В период пандемии спортсмены продолжают грезить о главных соревнованиях жизни – Олимпийских играх. И сборная Беларуси не исключение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 ноября в Национальном олимпийском комитете прошло рабочее совещание с участием премьер-министра Беларуси, руководства НОК и Министерства спорта, а также представителей спортивных федераций страны. Обсудить подготовку к Играм в Токио и Пекине прибыли руководители, тренеры и атлеты по 37 видам спорта.

Из-за пандемии в 2020-м многие команды лишились международных турниров и сборов за границей, однако на их мотивации это не сказывается. Наоборот, тренеры и атлеты адаптируются к изменениям и продолжают полноценно готовиться к играм дома.

Юрий Моисевич, главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:

Мы можем тренироваться как на природе, на открытом воздухе, так и есть спортивные манежи. Сильно жаловаться нам не стоит, потому что у нас в Беларуси пять центров – я подчеркиваю – по легкой атлетике. Три находятся в областях, в регионах и два центра (республиканский и городской) в городе Минске. Что такое центр? Это свои базы, стадионы, манежи, тренерский коллектив, это условия проживания, восстановления, питания.

Максим Недосеков, серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике:

Мы сейчас тренируемся в Раубичах. Мне как прыгуну, конечно… Знаете, кто-то скажет, что мне нужны маты, крытая площадка, планка, чтобы прыгать, подготовиться к зиме. Я тренируюсь в Раубичах, и меня все устраивает.