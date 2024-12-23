Создан по инициативе народных мстителей – посетили музей народной славы в Бегомле

Это нужно увидеть! Здесь берет начало река Березина, и дух захватывает от васильковых озер и пейзажей. Докшицкий район – настоящий ларец храмов, в программе «Путевка BY» на СТВ. Здесь сохранилось огромное количество церквей и костелов. Богатая история и легенды притягивают туристов.

Земля героев! Партизанская столица! Фанаты истории оценят музей народной славы в Бегомле. Шикарное здание было построено в 1890-м помещиком Булгаком. До войны здесь была школа. А в годы Великой Отечественной войны находился штаб командования партизанской бригады «Железняк». Когда освобождали поселок, развернулись жаркие бои. С левой стороны на фасаде можно увидеть следы от пуль и снарядов. Примечательно и то, что музей создали по инициативе народных мстителей. Все вещи подлинные и хранят свои истории.

Елена Ганус, младший научный сотрудник Бегомльского музея народной славы:

Зимой 1941-1942 года на территории района действовал партизанский отряд «Романа», который был создан летом 1941 года в Логойском районе. На основании этого небольшого партизанского отряда в сентябре 1942 года была создана крупная партизанская бригада «Железняк». В то время, когда партизаны думали, как назвать свою бригаду, они на патефоне просто случайно услышали песню про Героя Гражданской войны, матроса Железнякова, и решили в честь него назвать свою бригаду. Командиром бригады был Цветков Иван Филиппович – Герой Советского Союза. Комиссаром бригады «Железняк» был наш местный уроженец Манкович Степан Степанович. Мы находимся на пересечении автомобильных путей Минск-Витебск, Борисов-Глубокое. Нужно было эти дороги захватить, чтобы отрезать поставку вооружения к немецкому фронту. Операция по освобождению поселка началась 17 декабря 1942 года, а 20 декабря 1942 года партизаны полностью освободили поселок Бегомль. К концу декабря освободили весь Бегомльский район, а зимой 1942 и 1943 года северную часть Борисовского района и образовалась Борисовско-Бегомльская партизанская зона.

После освобождения района заработали органы советской власти и отремонтировали телефонную связь. Налаженная коммуникация позволяла лесным бойцам молниеносно координировать действия. «Железняковцы» печатали листовки и газеты, активно участвовали в рельсовой войне и пускали под откос вражеские эшелоны.