«Создали отделения ели голубой»: Логойский лесхоз уже готовится к Новому году

На логойских плантациях – хвойные выращивают на смену деревьям, которые с годами начинают гнить. Помимо лесовосстановления, зеленых красавиц еще и продают, сообщили в программе «Центральный регион».

Ирина Фадеева, главный лесничий Логойского лесхоза:

Мы создали два небольших школьных отделения ели голубой именно в целях на продажу, как дерева новогоднего. Учитывая хорошее расположение к столице,

дерево новогоднее будет пользоваться спросом,

которое в последующем будет высаживаться в кадки.

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Но это только часть того, чем занимаются сотрудники Логойского лесхоза.

В конце ноября со спиленных деревьев начинают собирать шишки.

В специальной сушилке готовятся семена.

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В Логойском лесхозе есть ещё и тепличный комплекс – один из самых современных в стране.

Он оснащён системой климат-контроля и полива. Сеянцы ели и сосны выращивают по финской технологии.

Все оборудование стоит более 50 тысяч евро. В теплице также имеется система зашторивания и проветривания. Так, например, о температуре внутри главный лесничий узнает через смс-оповещения.

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