С маникюром и на каблуках лес патрулировать? Показываем, кто главный в Логойском лесхозе

Здесь даже тракторист может заработать больше директора, специалисты по финской технологии выращивают маленькие сосны и ели, а за безопасностью в лесах Логойского района следит квадрокоптер, сообщили в программе «Центральный регион». Рассказываем о людях, для которых местные пейзажи – не только место для отдыха, но и для работы. Площадь в 111 тысяч гектаров. Второй по величине в центральном регионе Логойский лесхоз один из самых успешных в стране. Здесь налажен полный производственный комплекс: от выращивания посадочного материала до деревопереработки. Решили сходить в лес за ёлочкой или развести костер? На территории Логойского лесхоза работают квадрокоптер и фотоловушки Неплохо зарабатывать получается и у сотрудников, признается директор. В среднем – больше тысячи рублей в месяц, причём от должности это, по сути, и не зависит. Ведь есть особая мотивация. В лесхозе трудится около пятьсот человек – большинство мужчины. «Лось подходит на метров 30»: показываем особенности белорусской рыбалки, охоты и бани в Логойском лесхозе

И почти все у неё в подчинении. Ирина Фадеева – главный лесничий в Логойске. Карьере посвятила больше 20 лет. Женщина рассказывает, сперва к ней отнеслись с иронией: куда там – с маникюром и на каблуках лес патрулировать?! Но сумела доказать: женские слабости не влияют на силу характера.Ирина Фадеева, главный лесничий Логойского лесхоза:

Надо, чтобы мужчины почувствовали тебя на равных. Для этого пришлось потратить отрезок своего трудового времени.