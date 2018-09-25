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С маникюром и на каблуках лес патрулировать? Показываем, кто главный в Логойском лесхозе

25 сентября 2018 12:16
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Здесь даже тракторист может заработать больше директора, специалисты по финской технологии выращивают маленькие сосны и ели, а за безопасностью в лесах Логойского района следит квадрокоптер, сообщили в программе «Центральный регион». Рассказываем о людях, для которых местные пейзажи – не только место для отдыха, но и для работы.

Площадь в 111 тысяч гектаров. Второй по величине в центральном регионе Логойский лесхоз один из самых успешных в стране. Здесь налажен полный производственный комплекс:

от выращивания посадочного материала до деревопереработки.

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Неплохо зарабатывать получается и у сотрудников, признается директор. В среднем – больше тысячи рублей в месяц, причём от должности это, по сути, и не зависит. Ведь есть особая мотивация.

В лесхозе трудится около пятьсот человек – большинство мужчины.

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С маникюром и на каблуках лес патрулировать? Показываем, кто главный в Логойском лесхозе-1

И почти все у неё в подчинении. Ирина Фадеева – главный лесничий в Логойске. Карьере посвятила больше 20 лет. Женщина рассказывает, сперва к ней отнеслись с иронией: куда там – с маникюром и на каблуках лес патрулировать?! Но сумела доказать: женские слабости не влияют на силу характера.Ирина Фадеева, главный лесничий Логойского лесхоза:
Надо, чтобы мужчины почувствовали тебя на равных. Для этого пришлось потратить отрезок своего трудового времени.

Под её контролем всё производство.

Поэтому с утра Ирина, как правило, отправляется в то место, где, своего рода, начинается жизнь. Лесной питомник расположился на площади в 25 гектаров. Здесь и административное здание, и вышка видеонаблюдения, которая контролирует безопасность на территории и, конечно, огромные грядки с маленькими елями и соснами.

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Телефон у Ирины Фадеевой звонит в буквальном смысле – постоянно. Должность обязывает. Женщина делится, было такое, что даже в один их самых важных дней в жизни из-за работы

чуть ли не сбежала из под венца.

Ирина Фадеева:
Когда уже позвали брачующихся, мне поступил звонок от МЧС. Когда МЧС получает какое-то осведомление о возгорании, оно сначала сообщает мне, как главному лесничему, а я, соответственно, организовываю весь процесс по обнаружению и последующему тушению данного возгорания.

Зелёному богатству страны, действительно, всегда нужны партнёры и помощники – лесничие, которые будут заботиться, чтобы свет и тепло могли проникать в его недра, а он взамен будет дарить уже абсолютно всем необыкновенно чистый воздух и изобилующими видами природу.

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# Достопримечательности Логойского района # общество # Ирина Фадеева

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