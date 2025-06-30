Литовских срочников освободят от уплаты взноса на обязательное медицинское страхование

Так, с 2026 года литовских срочников освободят от уплаты ежемесячного взноса на обязательное медицинское страхование в размере 72 евро. В ведомстве уверяют, что инициатива якобы поможет улучшить условия военной службы и и привлечет большее число граждан. В настоящее время военнослужащие обязательной начальной военной службы, которые не работают и не получают дохода, самостоятельно платят взносы на обязательное медицинское страхование.