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Литовских срочников освободят от уплаты взноса на обязательное медицинское страхование

30 июня 2025 06:09
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На фоне сокращения численности Вооруженных Сил литовское Министерство обороны решило привлекать молодежь в армию социальными льготами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовских срочников освободят от уплаты взноса на обязательное медицинское страхование-2

Так, с 2026 года литовских срочников освободят от уплаты ежемесячного взноса на обязательное медицинское страхование в размере 72 евро. В ведомстве уверяют, что инициатива якобы поможет улучшить условия военной службы и и привлечет большее число граждан. В настоящее время военнослужащие обязательной начальной военной службы, которые не работают и не получают дохода, самостоятельно платят взносы на обязательное медицинское страхование.

# Армия

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