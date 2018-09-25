Решили сходить в лес за ёлочкой или развести костер? На территории Логойского лесхоза работают квадрокоптер и фотоловушки
На случай экстренных ситуаций в Логойском лесхозе имеется не только опыт специалистов, но и современная техника, сообщили в программе «Центральный регион». Машины, которые предназначены исключительно для тушения лесных возгораний. Они более проходимы в отличие от обычных – пожарных.47 – это рекордная цифра пожаров в Логойском районе за год, в 2018 году пока зафиксировано только два возгорания. Специалисты рассказывают,
90 процентов случаев – человеческая беспечность. Разведённый костер или непотушенный окурок.
Чтобы оперативно реагировать на ЧС, используются вот такие системы видеонаблюдения, установленные на высоте в 35 метров. Камеры есть в каждом лесничестве. Они позволяют в режиме реального времени просматривать территорию фонда, в среднем, в радиусе 20 километров.
«Создали отделения ели голубой»: Логойский лесхоз уже готовится к Новому году
Еще одна функция систем видеонаблюдения – определить наличие деревьев, которые угрожают экологии лесного фонда.
Хвойные, которые необходимо обнаружить ещё на ранней стадии усыхания.
Геннадий Зеленко, лесничий Околовского лесничества Логойского лесхоза:
Раньше работникам лесхоза по лестнице на вышку приходилось залезать и наблюдать в бинокль за территорией лесного фонда.
А сейчас мы, находясь в кабинете, можем мониторить в любое время.
Квадрокоптер в лесничествах Логойского района используют для решения аналогичных вопросов. Во время полёта он
мониторит так называемые слепые зоны, места, которые не попадают под объективы камер.
От него не скроются даже правонарушители, которые решили сходить в лес за ёлочкой или развели костёр в запрещённом месте.
А вот незаконный выброс мусора в зелёных зонах контролируют и фиксируют фотоловушки.
Они круглосуточно реагирует на любое движение, делая снимки каждые пять секунд.
Александр Корольчук, лесничий Логойского лесничества Логойского лесхоза:
Фотоловушка может присылать на телефон сообщение. Если мы видим конкретно, за что мы можем кого-то наказать, сразу выезжаем с охраной на место.