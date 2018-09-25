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Решили сходить в лес за ёлочкой или развести костер? На территории Логойского лесхоза работают квадрокоптер и фотоловушки

25 сентября 2018 12:38
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На случай экстренных ситуаций в Логойском лесхозе имеется не только опыт специалистов, но и современная техника, сообщили в программе «Центральный регион». Машины, которые предназначены исключительно для тушения лесных возгораний. Они более проходимы в отличие от обычных – пожарных.47 – это рекордная цифра пожаров в Логойском районе за год, в 2018 году пока зафиксировано только два возгорания. Специалисты рассказывают,

90 процентов случаев – человеческая беспечность. Разведённый костер или непотушенный окурок.

Чтобы оперативно реагировать на ЧС, используются вот такие системы видеонаблюдения, установленные на высоте в 35 метров. Камеры есть в каждом лесничестве. Они позволяют в режиме реального времени просматривать территорию фонда, в среднем, в радиусе 20 километров.

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Еще одна функция систем видеонаблюдения – определить наличие деревьев, которые угрожают экологии лесного фонда.

Хвойные, которые необходимо обнаружить ещё на ранней стадии усыхания.

Решили сходить в лес за ёлочкой или развести костер? На территории Логойского лесхоза работают квадрокоптер и фотоловушки-1

Геннадий Зеленко, лесничий Околовского лесничества Логойского лесхоза:
Раньше работникам лесхоза по лестнице на вышку приходилось залезать и наблюдать в бинокль за территорией лесного фонда.

А сейчас мы, находясь в кабинете, можем мониторить в любое время.

Решили сходить в лес за ёлочкой или развести костер? На территории Логойского лесхоза работают квадрокоптер и фотоловушки-4

Квадрокоптер в лесничествах Логойского района используют для решения аналогичных вопросов. Во время полёта он

мониторит так называемые слепые зоны, места, которые не попадают под объективы камер.

Решили сходить в лес за ёлочкой или развести костер? На территории Логойского лесхоза работают квадрокоптер и фотоловушки-7

От него не скроются даже правонарушители, которые решили сходить в лес за ёлочкой или развели костёр в запрещённом месте.

А вот незаконный выброс мусора в зелёных зонах контролируют и фиксируют фотоловушки.

Решили сходить в лес за ёлочкой или развести костер? На территории Логойского лесхоза работают квадрокоптер и фотоловушки-10

Они круглосуточно реагирует на любое движение, делая снимки каждые пять секунд.

Решили сходить в лес за ёлочкой или развести костер? На территории Логойского лесхоза работают квадрокоптер и фотоловушки-12

Александр Корольчук, лесничий Логойского лесничества Логойского лесхоза:
Фотоловушка может присылать на телефон сообщение. Если мы видим конкретно, за что мы можем кого-то наказать, сразу выезжаем с охраной на место.

В компьютере есть отдельная папка, в которой фиксируются эти нарушения.

А тех, кто не щадит природу, не жалеют. Любителям помусорить в лесу грозит немалый штраф – до 30 базовых величин. А это, на секундочку, 735 рублей!

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# Государственная лесная политика # общество # Геннадий Зеленко

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