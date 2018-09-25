Решили сходить в лес за ёлочкой или развести костер? На территории Логойского лесхоза работают квадрокоптер и фотоловушки

На случай экстренных ситуаций в Логойском лесхозе имеется не только опыт специалистов, но и современная техника, сообщили в программе «Центральный регион». Машины, которые предназначены исключительно для тушения лесных возгораний. Они более проходимы в отличие от обычных – пожарных.47 – это рекордная цифра пожаров в Логойском районе за год, в 2018 году пока зафиксировано только два возгорания. Специалисты рассказывают,

90 процентов случаев – человеческая беспечность. Разведённый костер или непотушенный окурок.

Чтобы оперативно реагировать на ЧС, используются вот такие системы видеонаблюдения, установленные на высоте в 35 метров. Камеры есть в каждом лесничестве. Они позволяют в режиме реального времени просматривать территорию фонда, в среднем, в радиусе 20 километров.

«Создали отделения ели голубой»: Логойский лесхоз уже готовится к Новому году

Еще одна функция систем видеонаблюдения – определить наличие деревьев, которые угрожают экологии лесного фонда.