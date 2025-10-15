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Иглоукалывание активно применяют белорусские медики – узнали об эффективности данного метода

15 октября 2025 11:47
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Элементы традиционной китайской медицины все активнее внедряют в восстановительный процесс белорусских пациентов.

Иглоукалывание активно применяют белорусские медики – узнали об эффективности данного метода-2

Яна Фомченко, врач-иглорефлексотерапевт Брестской центральной городской больницы:
Классическое иглоукалывание, прогревание полынными сигарами, вакуумная рефлексотерапия, фармакопунктура, карбоксирефлексотерапия – это все китайская традиционная медицина.

Иглоукалывание активно применяют белорусские медики – узнали об эффективности данного метода-4

Сергей Подгайский – единственный врач из стран Восточной Европы, который прошел отбор для участия в международной 3-месячной программе обучения хирургов в центральном госпитале провинции Цзянсу в городе Нанкин.

Иглоукалывание активно применяют белорусские медики – узнали об эффективности данного метода-6

Сергей Подгайский, заведующий хирургическим отделением Брестской центральной городской больницы:
Мы участвовали в обходах, в осмотре пациентов и их консультировании. Ежедневно с 9 утра до 6 вечера в операционных. Отличная возможность совершенствования мануальных навыков. Дважды в неделю тренировали на лапароскопических тренажерах. Эти три месяца не прошли даром.

Решение следовать восточным курсом было принято во время белорусско-китайского форума в Бресте, где были представлены производители медоборудования, а также ведущие медцентры. Закрепили двусторонние отношения в области медицины в соглашении между Брестской областью и провинцией Ляонин.

Подробности в видео.

# Медицина

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