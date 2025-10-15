Иглоукалывание активно применяют белорусские медики – узнали об эффективности данного метода

Сергей Подгайский – единственный врач из стран Восточной Европы, который прошел отбор для участия в международной 3-месячной программе обучения хирургов в центральном госпитале провинции Цзянсу в городе Нанкин.

Сергей Подгайский, заведующий хирургическим отделением Брестской центральной городской больницы:

Мы участвовали в обходах, в осмотре пациентов и их консультировании. Ежедневно с 9 утра до 6 вечера в операционных. Отличная возможность совершенствования мануальных навыков. Дважды в неделю тренировали на лапароскопических тренажерах. Эти три месяца не прошли даром.

Решение следовать восточным курсом было принято во время белорусско-китайского форума в Бресте, где были представлены производители медоборудования, а также ведущие медцентры. Закрепили двусторонние отношения в области медицины в соглашении между Брестской областью и провинцией Ляонин.