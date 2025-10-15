Киев демонстративно готовит новые антироссийские теракты с применением ракет США Tomahawk, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД Марии Захаровой.

«Об этом 8 октября в своем видеообращении сказал Зеленский», – уточнила дипломат. Украинский лидер в ходе выступления информировал об утверждении планов «операций СБУ против России». Является очевидным, что в ходе подготовки указанных планов было учтено возможное появление у ВСУ Tomahawk, отмечает Захарова.

Высказывания главы ЕК Каи Каллас касательно поддержки возможной передачи оружия свидетельствуют о неимении воли к миру в западных странах, считает Захарова.

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