Большой театр Беларуси представил в Москве оперу «Орлеанская дева»

Одно из сложнейших и редко звучащих произведений презентовали на 10-м фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» на новой сцене Большого театра России. Это современное прочтение классики. Действие разворачивается сразу в трех временах и в трех пространствах. В нем переплетаются современность, миф о Жанне Д’Арк, исторические персонажи.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси: Для нас огромная честь быть приглашенными для участия во Всероссийском фестивале. Участие Беларуси – это особая изюминка. Еще более сближает нас то, что это год юбилейный для Петра Ильича Чайковского. Мы привозим в Россию, для нас это очень ответственно, привозим редко исполняемую на сценах мира, одну из крупнейших и очень красивых опер Петра Ильича Чайковского «Орлеанская дева».

Георгий Исаакян, режиссер спектакля «Орлеанская дева», народный артист России, руководитель Ассоциации музыкальных театров:

«Орлеанская дева» – это Олимпийские игры, финал марафона. Это считанные певцы в мире, кто могут выдержать нагрузку в этом спектакле. Партия «Орлеанской девы» считается вершиной для женских голосов.

Для показа оперы в Москве прибыли декорации. Из Минска их привезли на пяти фурах. Два дня спектакль проходит с аншлагом. Площадками фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» стали все музыкальные театры российской столицы, в афише – более 40 спектаклей. Инициатор форума – Ассоциация музыкальных театров, участником которой Большой театр Беларуси является с 2019 года.