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Большой театр Беларуси представил в Москве оперу «Орлеанская дева»

15 октября 2025 11:47
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Большой театр Беларуси представил в Москве оперу Чайковского «Орлеанская дева», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой театр Беларуси представил в Москве оперу «Орлеанская дева»-2

Одно из сложнейших и редко звучащих произведений презентовали на 10-м фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» на новой сцене Большого театра России. Это современное прочтение классики. Действие разворачивается сразу в трех временах и в трех пространствах. В нем переплетаются современность, миф о Жанне Д’Арк, исторические персонажи. 

Большой театр Беларуси представил в Москве оперу «Орлеанская дева»-4

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Для нас огромная честь быть приглашенными для участия во Всероссийском фестивале. Участие Беларуси – это особая изюминка. Еще более сближает нас то, что это год юбилейный для Петра Ильича Чайковского. Мы привозим в Россию, для нас это очень ответственно, привозим редко исполняемую на сценах мира, одну из крупнейших и очень красивых опер Петра Ильича Чайковского «Орлеанская дева».

Опера «Орлеанская дева» – белорусско-российский проект. Главные партии в опере на московской сцене исполняют звезды белорусской оперы. Режиссером спектакля выступил руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра Георгий Исаакян.

Большой театр Беларуси представил в Москве оперу «Орлеанская дева»-6

Георгий Исаакян, режиссер спектакля «Орлеанская дева», народный артист России, руководитель Ассоциации музыкальных театров:
«Орлеанская дева» – это Олимпийские игры, финал марафона. Это считанные певцы в мире, кто могут выдержать нагрузку в этом спектакле. Партия «Орлеанской девы» считается вершиной для женских голосов. 

Для показа оперы в Москве прибыли декорации. Из Минска их привезли на пяти фурах. Два дня спектакль проходит с аншлагом. Площадками фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» стали все музыкальные театры российской столицы, в афише – более 40 спектаклей. Инициатор форума – Ассоциация музыкальных театров, участником которой Большой театр Беларуси является с 2019 года.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Екатерина Дулова

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