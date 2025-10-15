Большой театр Беларуси представил в Москве оперу «Орлеанская дева»

Большой театр Беларуси представил в Москве оперу Чайковского «Орлеанская дева», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большой театр Беларуси представил в Москве оперу Чайковского «Орлеанская дева», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно из сложнейших и редко звучащих произведений презентовали на 10-м фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» на новой сцене Большого театра России. Это современное прочтение классики. Действие разворачивается сразу в трех временах и в трех пространствах. В нем переплетаются современность, миф о Жанне Д’Арк, исторические персонажи.
Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Для нас огромная честь быть приглашенными для участия во Всероссийском фестивале. Участие Беларуси – это особая изюминка. Еще более сближает нас то, что это год юбилейный для Петра Ильича Чайковского. Мы привозим в Россию, для нас это очень ответственно, привозим редко исполняемую на сценах мира, одну из крупнейших и очень красивых опер Петра Ильича Чайковского «Орлеанская дева».
Опера «Орлеанская дева» – белорусско-российский проект. Главные партии в опере на московской сцене исполняют звезды белорусской оперы. Режиссером спектакля выступил руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра Георгий Исаакян.
Георгий Исаакян, режиссер спектакля «Орлеанская дева», народный артист России, руководитель Ассоциации музыкальных театров:
«Орлеанская дева» – это Олимпийские игры, финал марафона. Это считанные певцы в мире, кто могут выдержать нагрузку в этом спектакле. Партия «Орлеанской девы» считается вершиной для женских голосов.
Для показа оперы в Москве прибыли декорации. Из Минска их привезли на пяти фурах. Два дня спектакль проходит с аншлагом. Площадками фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» стали все музыкальные театры российской столицы, в афише – более 40 спектаклей. Инициатор форума – Ассоциация музыкальных театров, участником которой Большой театр Беларуси является с 2019 года.