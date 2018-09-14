Камеры хранения в магазине: обязан ли покупатель оставлять там свои вещи и кто ответит, если их украдут?

Это видео снято покупателем в одном из магазинов страны. Камера хранения закрывается на замок, но тут же легко открывается. Случай – не единственный, и хорошо если такую оплошность заметит сам клиент, а не злоумышленник. Тем временем, вопрос: обязательно ли оставлять личные вещи в металлических ящиках, – остаётся открытым. Наталья Черток, заместитель начальника отдела организации торговли сети универсамов:

В правилах торговли прописано: если в магазине установлены камеры хранения, то, конечно, обязан покупатель оставить свои личные вещи.

Очевидно, эти правила торговли нарушаются. А что думают о правах покупателей те, для кого буква закона – это нечто большее, чем словосочетание: Денис Шерстнев, адвокат:

Не существует какого-либо нормативного акта, который предписывал бы обязательно сдавать личные вещи в специально оборудованные камеры хранения магазина. Нужно иметь ввиду, что законодательство предусматривает, что отбор товара в магазине осуществляется в инвентарные корзины. Поэтому теоретически покупатель может столкнуться на выходе с проблемой досмотра личных вещей.

Процедура не занимает много времени. Представитель службы безопасности просит открыть сумку и все сомнения развеиваются. Конечно, если там нет неоплаченного товара. При этом у магазина должна быть лицензия на охрану, а у сотрудника – удостоверение. Однако, для некоторых клиентов это – не аргумент.

Наталья Черток:

Если покупатель ведет себя агрессивно, по требованию охраны не предоставляет документы, которые они требуют, пытается покинуть объект – мы имеем право вызвать милицию и задержать до момента приезда.

Как оказалось, правоохранители посещают любой супермаркет, в среднем, пару раз в месяц. Как правило, их вызывает администрация магазина. Клиенты буянят, отказываются выполнять требования администрации, а иногда и вовсе приходят подшофе. Но бывает 102 набирают и уверенные в своей правоте покупатели. Правда такой случай – один на сотню.

Стоит помнить: насильно досматривать вещи покупателей никто не имеет права. Если это произошло – одного заявления хватит, чтобы магазин лишился охранной лицензии, а клиент получил моральную компенсацию. Конечно, сегодня такой инцидент сложно представить. А вот кражу из якобы закрытой ячейки – на раз-два. Но юристы успокаивают – в случае воровства ответственность и возврат ляжет на плечи торговой точки.

Денис Шерстнев:

Фактически имеет место договор хранения. Безвозмездный. В этом случае магазин будет точно так же отвечать и в случае исправности, либо неисправности того оборудования, которым он пользуется.