Прямой эфир

Создадут предприятие по производству биоразлагаемой упаковки? В Могилёве прошёл инвестиционный форум

04 сентября 2021 15:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 20 соглашений о сотрудничестве подписали на могилевском инвестиционном форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создадут предприятие по производству биоразлагаемой упаковки? В Могилёве прошёл инвестиционный форум-1

В числе проектов, к реализации которых приступят уже в ближайшее время, строительство нового жилого квартала, создание предприятия по производству резиновых изделий и выпуск биоразлагаемой упаковки.

Создадут предприятие по производству биоразлагаемой упаковки? В Могилёве прошёл инвестиционный форум-4

Деловая встреча проходит уже в третий раз: участниками форума стали представители белорусских частных и госпредприятий, а также компаний из России, Германии, Казахстана, Индии, Египта и Турции. В экономику района было привлечено более 30 миллионов рублей инвестиций.

# Экономика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что рассказала на экскурсии во Дворце Независимости та самая семья из Тихиничей, которая подарила Президенту кролика?
04 сентября 2021 15:48

Что рассказала на экскурсии во Дворце Независимости та самая семья из Тихиничей, которая подарила Президенту кролика?

В сентябре ждём первые заморозки. Прогноз погоды в Беларуси на неделю
04 сентября 2021 15:35

В сентябре ждём первые заморозки. Прогноз погоды в Беларуси на неделю

«Поддерживаем друг друга». Сотрудники СК в Гомеле отметили юбилей комитета массовым забегом
04 сентября 2021 15:09

«Поддерживаем друг друга». Сотрудники СК в Гомеле отметили юбилей комитета массовым забегом