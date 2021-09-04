Создадут предприятие по производству биоразлагаемой упаковки? В Могилёве прошёл инвестиционный форум

Новости Беларуси. Более 20 соглашений о сотрудничестве подписали на могилевском инвестиционном форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе проектов, к реализации которых приступят уже в ближайшее время, строительство нового жилого квартала, создание предприятия по производству резиновых изделий и выпуск биоразлагаемой упаковки.