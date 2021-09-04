Что рассказала на экскурсии во Дворце Независимости та самая семья из Тихиничей, которая подарила Президенту кролика?

Новости Беларуси. Дворец Независимости 4 сентября распахнул свои двери для жителей агрогорода Тихиничи. На экскурсию они приехали по личному приглашению главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в середине августа Александр Лукашенко был с рабочей поездкой в агрогородке, во время которой и пообщался с жителями.

Тихиничи – яркий образец проекта «Деревня будущего». За последние несколько лет здесь обновили дорожную инфраструктуру, отремонтировали и построили новые социальные и спортивные объекты. Однако работы по благоустройству продолжатся и дальше. Об этом в том числе шла речь на встрече с Президентом.

Кроме того, глава государства пообещал жителям агрогородка проведение большого концерта. И этого долго ждать не пришлось. Концертная программа с говорящим названием «Земля счастья» собрала 5 000 зрителей, что втрое больше населения самих Тихиничей. Завершился вечер, как и полагается большому празднику, ярким фейерверком. И вот еще одним подарком для жителей агрогородка стало приглашение на экскурсию во Дворец Независимости.

Его приняли с воодушевлением, ведь Дворец жители видели только по телевизору. Знакомство с комплексом традиционно началось с зала торжественных церемоний, где посетителей встретила пресс-секретарь главы государства. Решение о возведении архитектурного сооружения было принято в 2011 году. Строители определили сроки – 57 месяцев. Но Александр Лукашенко поставил задачу не в ущерб качеству сократить время работ. Итак, буквально за 2,5 года на проспекте Победителей в Минске вырос огромный комплекс в стиле постмодернизма. Все по индивидуальным эскизам изготовлено белорусскими мастерами и на наших предприятиях. И надо сказать, что Президент также принимал участие в разработке концепций обустройства Дворца.

Ольга Борсукова, начальник молочно-товарного комплекса ОАО «Тихиничи»:

Эмоции зашкаливают. Шикарно, уютно. Мы в первый раз здесь. Спасибо нашему Президенту. Такая честь, вообще, мы в шоке. Хорошо, атмосфера уютная, тепло, радушно.

Анжелика Полонникова, ведущий специалист по кормопроизводству ОАО «Тихиничи»:

Очень интересная экскурсия, очень много нового узнали, очень много орнамента в декоре – тоже понравилось. Очень красиво.

Представляет Дворец Независимости трехуровневое здание, в котором порядка сотни помещений. Из них 20 залов для переговоров. Конечно, показали гостям сегодня и один из самых знаменитых – Зеленый зал, где в феврале 2015-го прошли 16-часовые переговоры «нормандской четверки». Сегодня в этом зале глава государства часто принимает представителей бизнес-кругов. А вот следующий по маршруту зал – больших переговоров. Здесь гостей ждал интересный экспонат, который еще не показывали широкой публике. Речь о подаренной картине Президенту в его день рождения. Ее нарисовала дочь одного из сотрудников Службы безопасности Президента. Лукашенко с автоматом в руках. Как выглядит картина, подаренная Президенту на день рождения?

Под большим впечатлением от посещения Дворца Независимости и та самая многодетная семья из Тихиничей, которая подарила Президенту кролика.

Наталья Выдронок:

Сделали кучу фотографий. Запомнилось то, что это все сделано нашими белорусскими людьми, что это все наше. Очень приятно, это очень ощущается, приятно, что нас так встретили, нам все рассказывают, все подробности. Это очень цепляет, очень интересно, красиво сделано все. Прям душа радуется. Очень рады, что мы приехали сюда.

Софья Выдронок:

Мне все нравится очень сильно. Это для меня неожиданно и интересно, позитив такой.