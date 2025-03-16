Союзное государство проведёт слёт волонтёров серебряного возраста

Вопросы социальной поддержки и активного долголетия. В Бресте состоялось заседание профильной Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Внимание, прежде всего, людям пожилого возраста, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас для них разрабатывают единую программу активного долголетия. Она будет направлена на улучшение качества жизни старшего поколения. Так, в планах – провести слет волонтеров серебряного возраста. Площадка уже определена. Форум в сентябре 2026 года примет Витебск. Он объединит около 300 участников из Беларуси и России, которые смогут не только обменяться опытом, но и наладить дружеские контакты. Ко всему прочему, это послужит укреплению культурных связей между странами.

Ирина Костевич, заместитель председателя комиссии по труду и социальной политике Парламентского собрания Союза Беларуси и России:

Есть новые проекты, есть новые технологии, есть некие новые решения, и обмен опытом по этим решениям позволит в масштабах Союзного государства дальше продвигаться. Поэтому тема действительно очень актуальна и интересна, и будем двигаться дальше.

Депутаты также обсудили вопросы санаторно-курортного лечения ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, проекты семейного и материнского капитала.