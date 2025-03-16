Зачем возили в Якутию белорусскую картошку и как улучшить бизнес-климат в стране? Разговор с Михаилом Мятликовым

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Есть такая хорошая поговорка: человек не может войти два раза в одну и ту же воду. Но вы опровергли это утверждение. Вы два раза являетесь руководителем Белорусской торгово-промышленной палаты.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Вначале работал в аппарате правительства, и поступило предложение от руководства МИДа возглавить Палату. Бизнес проголосовал, и работал до момента назначения послом. А второй раз так же опять произошло, когда заканчивалась миссия в Грузии, поступило предложение рассмотреть вариант работы знакомой, я ее знаю, поэтому я сразу сказал: готов! Как ездили в стройотряды в Якутию с белорусской картошкой

Михаил Мятликов:

В годы учебы все мы выезжали в стройотряды. Мы работали в Минской области, тогда строили Минскую атомную электростанцию возле Пуховичей, сегодня это ТЭЦ. После мы выезжали в Якутию, в Нерюнгри, поселок Чульман, строили взлетно-посадочную полосу (это северная точка БАМа) и зарабатывали хорошие деньги. Мы даже картошку с собой самолетами возили. С собой брали несколько мешков картошки. На драники этого было мало, 40 человек в отряде, но на суп всегда белорусской картошки нам хватало. Увлечение работой в стройотрядах – и остался работать, называлась должность «начальник штаба трудовых дел Белорусского политехнического института». Как пригодились студенческие знания, чтобы сейчас продвигать белорусский бизнес?

Александр Осенко:

Что можете отметить и как пригодились ваши студенческие годы для того, чтобы сейчас продвигать нашу страну, наш бизнес? Михаил Мятликов:

Так произошло, что, работая в Государственном комитете по делам молодежи, это уже 1997-1998 год, в Академии управления был набор на очную форму обучения – «Внешняя политика и дипломатия». Это была единственная очная группа. Сегодня многие в Министерстве иностранных дел работают, в том числе мои одногруппники послами работают. Здесь, как у медали, две стороны. Учеба в политехническом и Академия управления – эти две составляющие, конечно, и помогали работе и в Палате, и в посольстве. Чем занимается Белорусская торгово-промышленная палата?

Александр Осенко:

Про Торгово-промышленную палату в основном новости идут про участие или организацию выставок. Чем еще занимается Торгово-промышленная палата? Михаил Мятликов:

Продвижение белорусского экспорта на рынки других стран. Здесь используем различные инструменты в своей работе. Первое вы уже сказали – это выставки за рубежом. Согласно указу Президента, Палата отвечает за национальные коллективные экспозиции за рубежом наших выставок. Поэтому мы и проводим. В этом году, например, запланировано более 40 выставок в различных странах. Второе направление – это защита интересов за рубежом наших предприятий. При ТПП свою деятельность ведет Арбитражный международный суд, он защищает интересы. Также мы выдаем сертификаты происхождения. Это сопровождающий документ нашего груза. И если наши предприятия имеют преимущество, например, в странах СНГ, без таможенных пошлин входит товар. Поэтому, если он белорусского производства и подтвержден сертификатом, именно сертификат является тем документом, чтобы получить преференции в других странах. О товарообороте с Россией, Китаем и странами Африки

Михаил Мятликов:

Мы регулярно участвуем в выставке в Китае. Выставка импорта Китая, когда весь мир приезжает в Китай со своими лучшими образцами. Если посмотрим на товарооборот с Китаем, то у нас он составляет практически 8 миллиардов долларов. После России – второе место по товарообороту с нашей страной. Александр Осенко:

А как осуществляется товарооборот с Африкой?

Михаил Мятликов:

Есть несколько опорных точек. Это Северная Африка. Алжир, Египет. Мы проводим там выставки. Работаем в Зимбабве, участвуем в выставках в Зимбабве, и в этом году участвуем в выставке. Это ЮАР. И новый партнер – это Экваториальная Гвинея. Но если мы возьмем конкретно страну Зимбабве, то здесь очень важный момент, что это не чистая торговля. Там уже созданы сервисные центры. Они позволяют на месте обслуживать нашу технику. Это важно. Мы работаем в конкурентной среде, поэтому присутствие на местном рынке с сервисными центрами – это просто необходимость. Торговля запчастями также дает определенный доход. Ну, и соседние страны, которые находятся рядом с Зимбабве, также смотрят на работу наших сервисных центров. И в том числе, я думаю, что будут у нас открыты аналогичные. Что нужно сделать для улучшения бизнес-климата в Беларуси? Александр Осенко:

Какие проблемы сегодня стоят перед государством, чтобы улучшить бизнес-климат в Республике Беларусь?