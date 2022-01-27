«Союзная решимость – 2022». В Министерстве обороны поделились деталями учений

Новости Беларуси. Деталями предстоящих учений «Союзная решимость – 2022» поделились 27 января в Министерстве обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Деталями предстоящих учений «Союзная решимость – 2022» поделились 27 января в Министерстве обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сценарий маневров, которые станут заключительным этапом масштабной проверки сил реагирования Беларуси и России, предполагает отражение внешней агрессии. Он разрабатывался с учетом необоснованной концентрации войск у наших рубежей и недружественных заявлений европейских и американских политиков.
Так, по замыслу учения, к конфликту привели попытки западных стран сменить политическое руководство в условной Республике Полесье и добиться ликвидации Союзного государства. Основное внимание союзные войска уделят оборонительным действиям, а также отработке учебно-боевых задач по огневому поражению захватчиков, в том числе при помощи авиации.
Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Беларуси:
На всех этапах учения, помимо выполнения учебно-боевых задач по поиску, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника, ведению оборонительных операций в ходе отражений агрессии, предполагается также отработка широкого круга вопросов взаимодействия и всестороннего обеспечения. Учитывая опыт событий в мире последнего десятилетия и гибридный характер современных вооруженных конфликтов, планируется также отработать ряд вопросов по противодействию терроризму и постконфликтному урегулированию.
Проверка пройдет в два этапа. Главным ее итогом станет оценка возможностей по обеспечению военной безопасности Союзного государства. Как подчеркнули на брифинге, после окончания маневров все воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации покинут территорию Беларуси.