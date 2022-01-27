«Союзная решимость – 2022». В Министерстве обороны поделились деталями учений

Новости Беларуси. Деталями предстоящих учений «Союзная решимость – 2022» поделились 27 января в Министерстве обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сценарий маневров, которые станут заключительным этапом масштабной проверки сил реагирования Беларуси и России, предполагает отражение внешней агрессии. Он разрабатывался с учетом необоснованной концентрации войск у наших рубежей и недружественных заявлений европейских и американских политиков.

Так, по замыслу учения, к конфликту привели попытки западных стран сменить политическое руководство в условной Республике Полесье и добиться ликвидации Союзного государства. Основное внимание союзные войска уделят оборонительным действиям, а также отработке учебно-боевых задач по огневому поражению захватчиков, в том числе при помощи авиации.