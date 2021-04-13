Стали известны даты школьных каникул в следующем учебном году

Новости Беларуси. Министерство образования на официальном сайте опубликовало график школьных четвертей и каникул на учебный 2021-2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осенние каникулы начнутся 31 октября и продлятся 8 дней.

В два раза больше отдых будет после второй четверти – с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Весенние каникулы, как всегда, будут самыми короткими. Они начнутся 27 марта и завершатся 3 апреля.