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Стали известны даты школьных каникул в следующем учебном году

13 апреля 2021 07:00
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Новости Беларуси. Министерство образования на официальном сайте опубликовало график школьных четвертей и каникул на учебный 2021-2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стали известны даты школьных каникул в следующем учебном году-1

Осенние каникулы начнутся 31 октября и продлятся 8 дней.

Стали известны даты школьных каникул в следующем учебном году-4

В два раза больше отдых будет после второй четверти – с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Весенние каникулы, как всегда, будут самыми короткими. Они начнутся 27 марта и завершатся 3 апреля.

Стали известны даты школьных каникул в следующем учебном году-7

Для ребят из первых и вторых классов будет дополнительный недельный отдых в середине февраля. Ну и традиционно, самые длинные каникулы продолжительностью в 92 дня ожидают ребят с первого до последнего дня лета.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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