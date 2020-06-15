Современный аппарат КТ для диагностики пневмоний установят в Минске в 14-й поликлинике

Новости Беларуси. Новое оборудование для раннего выявления заболеваний. Современный компьютерный томограф вскоре появится в одной из минских поликлиник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его установят в 14-й центральной поликлинике на улице Фроликова.

Суперсовременный аппарат предназначен для высококачественной диагностики заболеваний легких. Из-за отсутствия оборудования пациентов приходилось отправлять на осмотр в стационары. С появлением аппарата в первую очередь будут обследоваться пациенты с СOVID-19 и подозрением на пневмонию.

Екатерина Федосеева, заместитель главного врача по медицинской части 14-й центральной районной поликлиники:

В настоящее время у нас ведутся ремонтные работы по установке аппарата КТ. Вообще, это было изначально по инициативе Министерства здравоохранения для улучшения диагностики пневмонии в данный эпидсезон.