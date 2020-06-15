В Беларуси из-за непогоды за сутки нарушилось электроснабжение 279 населённых пунктов

Новости Беларуси. В Беларуси из-за непогоды за последние сутки нарушилось электроснабжение 279 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси из-за непогоды за последние сутки нарушилось электроснабжение 279 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. Из-за прохождения грозового фронта с порывами ветра до 18 м/с только в Березинском районе 45 деревьев упали на провода.
А вот в Борисове за несколько часов выпало свыше трети месячной нормы осадков. Подтоплены несколько частных подворий и участок дороги. Ведутся восстановительные работы.