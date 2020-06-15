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Платные тесты на коронавирус в Витебске: кто и как их сможет сделать

15 июня 2020 12:52
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Новости Беларуси. В Витебске теперь можно сдать тест на COVID-19 на платной основе. Стоимость услуги для белорусов 33 рубля, для иностранцев – 42, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Платные тесты на коронавирус в Витебске: кто и как их сможет сделать-1

Однако сделать это смогут не все, а только те, кто выезжает за границу и принимающая страна требует предоставить сертификат об отсутствии инфекции. О таких мерах уже заявили Украина и Египет.

Платные тесты на коронавирус в Витебске: кто и как их сможет сделать-4

Забор материала проводят в городской центральной поликлинике в первой половине дня. При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие выезд. Например, билет на самолет. Ответ забрать можно на следующий день.

Платные тесты на коронавирус в Витебске: кто и как их сможет сделать-7

Станислав Титович, главный врач Витебской городской центральной поликлиники:
Некоторые пациенты спрашивают: вот мы поедем в августе – сдать, допустим, завтра или послезавтра. Конечно, этого делать не надо. Потому что требование в ряде стран в основном за два дня до пересечения границы. Поэтому сегодня идут звонки, записываются люди и им объясняют, когда, в какое время. При проведении теста, допустим, сегодня проводится забор. На следующий день с восьми часов мы уже выдаем результат.

Платные тесты на коронавирус в Витебске: кто и как их сможет сделать-10

Также 15 июня начали делать экспресс-тесты на антитела в Витебском областном диагностическом центре. Ежесуточно здесь готовы принимать до 100 человек с 08:00 до 15:00 часов. Результат можно будет получить в этот же день. Все тесты китайского производства. 

# Коронавирус # общество # Станислав Титович # Фотофакт

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