«Называем друг друга братишками». Новое пополнение внутренних войск завершает курс молодого бойца

Новости Беларуси. Развитие выносливости и сохранение силовых качеств. Военнослужащие внутренних войск нового пополнения завершают курс молодого бойца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед присягой они отрабатывают в том числе навыки ведения боя. 15 июня в программе подготовки была стрельба из различных видов оружия. Несмотря на то, что молодые люди в армии чуть больше двух недель, с автоматами и винтовками справляются на раз.

Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел ‒ командующий внутренними войсками:

То, что касается непосредственно профессионализма владения оружием или боевого слаживания подразделений, – мы им привьем здесь, непосредственно в наших воинских коллективах. Необходимо, чтобы они были физически крепкими и морально готовыми.

Сергей Гаврилов, стрелок второй учебной роты воинской части 3214:

Очень интересно все происходит. Интересные выезды на стрельбы. Это второй выезд наш. Полевые выезды были – там тоже все очень интересно, показывали, как спасать людей на поле боя, как действовать вместе, слаженно, отрядом, защищать друг друга. Вырабатывают дисциплину нашу, чтобы мы друг за друга стояли. Называем друг друга братишками.