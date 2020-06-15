Прямой эфир

«Называем друг друга братишками». Новое пополнение внутренних войск завершает курс молодого бойца

15 июня 2020 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Развитие выносливости и сохранение силовых качеств. Военнослужащие внутренних войск нового пополнения завершают курс молодого бойца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Называем друг друга братишками». Новое пополнение внутренних войск завершает курс молодого бойца-1

Перед присягой они отрабатывают в том числе навыки ведения боя. 15 июня в программе подготовки была стрельба из различных видов оружия. Несмотря на то, что молодые люди в армии чуть больше двух недель, с автоматами и винтовками справляются на раз.

«Называем друг друга братишками». Новое пополнение внутренних войск завершает курс молодого бойца-4

Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел ‒ командующий внутренними войсками:
То, что касается непосредственно профессионализма владения оружием или боевого слаживания подразделений, мы им привьем здесь, непосредственно в наших воинских коллективах. Необходимо, чтобы они были физически крепкими и морально готовыми.

«Называем друг друга братишками». Новое пополнение внутренних войск завершает курс молодого бойца-7

Сергей Гаврилов, стрелок второй учебной роты воинской части 3214:
Очень интересно все происходит. Интересные выезды на стрельбы. Это второй выезд наш. Полевые выезды были – там тоже все очень интересно, показывали, как спасать людей на поле боя, как действовать вместе, слаженно, отрядом, защищать друг друга. Вырабатывают дисциплину нашу, чтобы мы друг за друга стояли. Называем друг друга братишками.

«Называем друг друга братишками». Новое пополнение внутренних войск завершает курс молодого бойца-10

Следующий этап для молодых бойцов – принятие присяги, после чего новобранцы продолжат службу в рядах Вооруженных Сил Беларуси.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Юрий Назаренко # Сергей Гаврилов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Платные тесты на коронавирус в Витебске: кто и как их сможет сделать
15 июня 2020 12:52

Платные тесты на коронавирус в Витебске: кто и как их сможет сделать

В Беларуси из-за непогоды за сутки нарушилось электроснабжение 279 населённых пунктов
15 июня 2020 11:56

В Беларуси из-за непогоды за сутки нарушилось электроснабжение 279 населённых пунктов

В Немане начала гибнуть рыба. Эксперт назвал вероятную причину мора
15 июня 2020 11:30

В Немане начала гибнуть рыба. Эксперт назвал вероятную причину мора